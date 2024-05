RTL: „Bachelorette“ verkündet Beziehungsaus – „Viele Gespräche und Tränen“

Teilnehmer der RTL-Show „Die Bachelorette“ hoffen darauf, im Laufe der Show ihre ganz große Liebe zu finden. Im Jahr 2022 versuchte Sharon Battiste ihr Glück und entschied sich am Ende der Reise für den Kandidaten Jan Hoffmann.

Zwei Jahre ist dieser emotionale Moment der Rosenvergabe nun her, seitdem ist viel passiert. Battiste gab für ihren Traumprinzen sogar ihre Heimatstadt Köln auf und zog zu ihm nach Hannover. Nun verkündete die ehemalige „Bachelorette“ jedoch traurige Nachrichten.

RTL-Star Sharon Battiste ist sich sicher

Die Neuigkeiten, die „Bachelorette“-Star Sharon Battiste nun mit ihren 252.000 Instagram-Followern teilte, mag sich für Fans der RTL-Sendung wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Nur zwei Jahre nach dem großen Finale verkündet die 32-Jährige nun das Ende ihrer Beziehung.

In ihrer Instagram-Story versucht Battiste die richtigen Worte zu finden: „Ihr Lieben, es gibt Momente im Leben, die uns zutiefst berühren und uns dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen.“ Die Trennung von ihrem geliebten Jan scheint der „Bachelorette“ nicht leicht gefallen zu sein.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Der RTL-Star berichtet seinen Fans: „Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen. Obwohl wir gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, ist das das Ergebnis von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist.“

Eine Bitte hat Sharon Battiste jedoch noch an ihre Community: „Wir gehen in Respekt und absoluter Dankbarkeit auseinander und bitten um Verständnis darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.“ Es wird wohl einige Monate dauern, bis der RTL-Star über den Herzschmerz hinweg gekommen ist.

Warum die Beziehung schlussendlich gescheitert ist, gibt Sharon Battite nicht bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass die ehemalige „Bachelorette“ und ihr Jan eine freundschaftliche Ebene finden werden.