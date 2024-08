Ex-„Bachelorette“ hatte Todesangst – sie meldet sich aus dem Krankenhaus

In Zeiten von Online-Dating und Co. bieten TV-Kuppelshows eine willkommene Gelegenheit, den Traumpartner fürs Leben zu finden. „Der Bachelor“ sorgt dabei für eine unterhaltsame Abwechslung, um im Fernsehen frischen Schwung ins Liebesleben zu bringen. Doch nicht nur Männer begeben sich auf die Suche nach der perfekten Partnerin – auch Frauen haben im weiblichen Pendant, „Die Bachelorette“, die Chance auf die große Liebe.

TV-Star Jessica Haller kennt bereits beide Seiten der Show: Sie hat sowohl Rosen verteilt als auch selbst empfangen. Mittlerweile ist sie glücklich mit Ehemann Johannes Haller verheiratet. Doch während sie in ihrem privaten Leben Erfüllung gefunden hat, wird die Influencerin von ernsthaften gesundheitlichen Problemen geplagt – dafür musste sie sich jetzt sogar unters Messer legen.

Ex-„Bachelorette“: Ernster Eingriff

Jessica Haller nahm 2014 bei „Der Bachelor“ teil, damals noch unter ihrem Mädchennamen Paszka, wo sie mit anderen Single-Frauen um die Gunst von Christian Tews kämpfte. In der Show belegte sie den fünften Platz. Im Sommer 2017 ging Jessica Haller bei RTL erneut auf die Suche nach der großen Liebe – und nahm die Rosen dieses Mal selbst in die Hand: Als „Bachelorette“ wollte sie unter 20 Single-Männern ihren Traummann finden.

Mittlerweile hat sie in Ehemann Johannes Haller den Richtigen gefunden. Doch momentan wird die Beziehung von Jessicas gesundheitlichen Problemen überschattet. Bereits seit Jahren leidet die Ex-Bachelorette unter unerträglichen Rückenschmerzen – bisher konnte kein Arzt helfen. Eine Operation an der Wirbelsäule soll nun die Schmerzen lindern. Nach überstandenem Eingriff meldet sich Jessica jetzt aus dem Krankenhaus.

Ex-„Bachelorette“ offenbart ehrliche Worte

Auf Instagram lässt Jessica Haller ihre Fans bereits länger an der Reise ihrer Rückenschmerzen teilhaben. Kein Wunder also, dass sie sich nach überstandener OP direkt mit einem Foto aus der Klinik meldet. Am Krankenbett ist sie noch an viele Maschinen angeschlossen, kann allerdings schon wieder in die Kamera lächeln. „Alles gut überstanden“, schreibt sie zu dem Post. Doch dass der Eingriff nicht ohne war, enthielt sie ihren Followern vor einigen Wochen ebenfalls nicht vor.

„Ich hatte noch nie in meinen Leben so viel Angst wie vor dieser OP“, gestand sie ihren Fans, als klar wurde, dass die Operation an der Wirbelsäule ansteht. Bei dem Eingriff wurden nun kleine Schrauben und Metallteile eingesetzt, um einzelne Wirbelkörper zu verbinden und damit hoffentlich die Schmerzen zu lindern, wie Jessica weiter auf Social Media erklärte.

Für die Operation ist die Ex-„Bachelorette“ extra nach Deutschland geflogen. Gemeinsam mit ihrem Mann Johannes ist sie schon vor langer Zeit nach Ibiza ausgewandert.