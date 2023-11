Oliver Pocher: Nach Ehe-Aus mit der Ex in Dubai gesichtet

Das geht alles schon ziemlich fix. Donnerstag (16. November 2023) war Oliver Pocher mit Noch-Ehefrau Amira gut gelaunt im Prominenten-Special von „Wer wird Millionär“ bei RTL zu sehen. Viele Zuschauer waren völlig perplex, die beiden hatten schon im August ihre Trennung öffentlich gemacht.

Schnell wurde bekannt: Die Sendung wurde schon vor einiger Zeit aufgezeichnet, als die beiden zwar noch zusammen waren, es aber bereits heftig kriselt. War die Trennung damals schon besiegelt? Kein Wunder jedenfalls, dass Oliver Pocher auch in der Spielshow gegenüber Amira die eine oder andere spitze Bemerkung fallen lässt (wir berichteten).

Die Pochers – Rätselraten nach dem Ehe-Aus

2008 war Oliver Pocher der erste Prominente überhaupt, der für einen guten Zweck bei Günther Jauch die Million abräumen konnte – mit Hilfe eines Publikumsjokers. An der Seite seiner Ex Amira geht es nicht ganz so weit nach oben. Immerhin 125.000 Euro erspielen sie gemeinsam für den RTL-Spendenmarathon. Auf seinem Instagram Account meint der Comedian: „Wir waren so ein gutes TEAM!“

2016 lernten sie sich über die Dating App „tinder“ kennen, 2019 folgte die Hochzeit des Quatschmachers aus Hannover und der Visagistin aus Klagenfurt, im Sommer 2023 also das öffentliche Ehe-Aus.

Oliver Pocher in Dubai nicht alleine

Gestern noch bei RTL im TV, heute schon in Dubai. In einem Instagram-Real schickt der 45-jährige Grüße vom Flughafen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und er ist nicht allein. Die Ex vor der Ex sitzt neben ihm, Model und Influencerin Sandy Meyer-Wölden.

Sandy, die eigentlich in Miami wohnt, besuchte ihre gute Freundin Lilly Becker, um sie bei einer großen Fashion-Show in Dubai auf dem Catwalk zu unterstützen. Außerdem waren sie bei Carmen und Robert Geiss zum Dinner eingeladen, wie Sandy und Oliver in ihrem Podcast berichten. Offenbar hat Oliver Pocher die Gelegenheit genutzt, um vom Trubel um Amira ein wenig Abstand gewinnen zu können.