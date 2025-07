Bürgergeld-Empfänger meldet sich krank – und leistet sich fatalen Fehltritt

In der RTL Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ werden die emotionalen Schicksale von Menschen aus sozialen Brennpunkten gezeigt. Viele von ihnen durchleben einen harten, stressigen Alltag, geprägt von gesundheitlichen Problemen und finanziellen Sorgen.

Der Protagonist Pascal erlebt derzeit eine echte Talfahrt. Über eine Zeitarbeitsfirma hatte er eine Stelle als Lagerist vermittelt bekommen. Doch statt diese Chance zu nutzen, meldete er sich krank und verbrachte seine Zeit lieber in den sozialen Medien.

Sein Arbeitgeber erwischt ihn dabei auf frischer Tat. Nun erhält Pascal die Quittung. Ein Umstand, mit dem er sich scheinbar ganz gut arrangieren kann…

Bürgergeld-Empfänger: Nun folgt das böse Erwachen

Schon im Vorfeld hatte es immer mal wieder extreme Unstimmigkeiten zwischen Pascal und seinem Arbeitgeber gegeben. Nun zieht Mutter Petra die erschreckende Gewissheit direkt aus dem Briefkasten.

„Pascal, für dich ist ein Brief gekommen!“, ruft sie ihren Sohn herbei. Neugierig möchte sie sofort wissen, was drinsteht. Nachdem der Bürgergeld-Empfänger das Schreiben gelesen hatte, erklärt er nüchtern: „Eine Kündigung. Aber hier steht nicht, warum ich gekündigt wurde.“

„Er hat mich von Anfang an veräppelt.“

Nun rechnet er mit seinem Chef deutlich ab: „Dass man nach so kurzer Zeit sagt: ‚Brauchen wir nicht, adios amigo!‘ Das ist echt heftig. Am Montag wurde ich krank, und er hat mich sofort angepampt. Ich sollte Anhörungen bekommen, aber das stimmt gar nicht. Er hat mich von Anfang an veräppelt und mir direkt die Kündigung geschickt.“

Mama Petra hat da eher den Durchblick. Sie erklärt Pascal, dass er sich noch in der Probezeit befindet. Daher können solche Entscheidungen schnell und problemlos getroffen werden.

Gibt es für Pascal bald ein Happy-End?

Der Bürgergeld-Empfänger lässt das unkommentiert. Doch er hat noch eine weitere Überraschung, die er seiner Mutter verkünden möchte: Demnach hatte der Mannheimer ein Vorstellungsgespräch bei einem Callcenter.

Das wäre wirklich ein Glücksfall – von einem Job direkt zum nächsten zu wechseln. Ob Pascal das gelingt, erfahren Zuschauer in der „Hartz und herzlich – Tag für Tag“-Episode am 4. August um 16.05 Uhr bei RTL Zwei. Die Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.