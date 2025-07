Heinz Rudolf Kunze in Trauer um Oskar: „Fällt uns nicht leicht, das zu schreiben“

Der Liedermacher und deutsche Rockmusiker Heinz Rudolf Kunze (68), besonders bekannt durch seinen zeitlosen Klassiker „Dein ist mein ganzes Herz“ aus dem Jahre 1985, erlebt derzeit dunkle Zeiten.

Oft präsentierte er in der Vergangenheit seinen Anhängern seinen geliebten Labrador-Hund Oskar. Mit ihm war er regelmäßig in den Grünanlagen in der Wedemark in Hannover unterwegs.

Heinz Rudolf Kunze muss einen plötzlichen Schicksalsschlag verkraften

Vor einigen Wochen verstarb das Familienmitglied ganz plötzlich. Das teilte Kunze seinen Fans nun auf seiner Facebook-Seite mit.

Er veröffentlichte ein Foto von sich mit seiner Ehefrau Gabriele im beschaulichen Grünen. Im Vordergrund ist Oskar zu sehen – hechelnd, lebendig und voller Lebensfreude.

Sofort wird deutlich, welche zentrale Rolle der Hund im Familienleben spielte. Voller Trauer schreibt Kunze: „Es fällt uns nicht leicht, das zu schreiben… Unser lieber Oskar ist vor wenigen Wochen ganz plötzlich verstorben.“

In seinen weiteren Zeilen beschreibt der Sänger die tiefe Verbindung zu seinem langjährigen Weggefährten: „11 Jahre lang war er unser Schatten, unser Trost, unsere Freude – ein Freund ohne Worte, der trotzdem alles verstand.“

Seine Fans sprechen ihm ihr Mitgefühl aus

Über die Jahre hatten seine Anhänger den Labrador fest in ihre Herzen geschlossen und freuten sich immer über neue abwechslungsreiche Beiträge.

Daher war es für Kunze klar, dass er ihnen die traurige Nachricht mitteilen musste. Viele senden ihm und der Familie liebevolle Worte, erzählen von ähnlichen Verlusten und spenden Trost.

Es gibt keine Worte für diesen Schmerz und das Gefühl, wenn der geliebte Hund stirbt. Es ist eine besondere tiefe Form der Trauer und es war und bleibt ein besonderes Lebewesen, das uns und euch begleitet hat, schreibt eine Anhängerin betroffen.

Hunde: „Engel, die zu uns kommen, um uns zu zeigen, was wahre Liebe ist“

Eine weitere teilt einen emotionalen Spruch, der die Liebe zu den Vierbeinern deutlich macht: „Hunde sind Engel, die zu uns kommen, um uns zu zeigen, was wahre Liebe ist.“

Ein männlicher Nutzer richtet sich direkt an den Vierbeiner: „Lieber Oskar, komm gut über die Regenbogenbrücke. Deinen Menschen wünschen wir in dieser traurigen Zeit ganz viel Kraft.“

Am Ende zeigt sich, wie eng die Bindung zwischen dem Musiker und seinen Anhängern ist. Sie stehen ihm in dieser schweren Zeit bei. Der tragische Verlust des eigenen geliebten Vierbeiners ist für jeden Besitzer schmerzhaft. Es braucht Zeit, um diese dunkle Phase zu überstehen und wieder allmählich Kraft zu schöpfen.