Wochen-Horoskop bringt heftige Hürden mit sich: Dieses Sternzeichen erlebt ein Auf und Ab in der Liebe!

Wer zwischen dem 24. Oktober und dem 22. November geboren wurde, hat das Sternzeichen Skorpion. Das Wasserzeichen ist für seine tiefgründigen Gedanken und intensiven Emotionen bekannt – über die es jedoch nicht immer die volle Kontrolle hat.

Blöderweise kommt der Monat August für Skorpion-Geborene direkt mit einigen intensiven Herausforderungen daher. Schon in der ersten August-Woche deutet das Horoskop ein absolutes Auf und Ab für das Wasserzeichen an – vor allem in Sachen Liebe und Beziehung!

Wochen-Horoskop zeigt: Schwerer August-Start für Skorpione

Eigentlich könnte es für das Sternzeichen Skorpion unter der Herrschaft von Pluto in der ersten August-Hälfte ganz gut aussehen – doch der sekundäre Planet Mars, der sich vor allem auf die zweite Monatshälfte auswirkt, wirft bereits in der ersten Woche (4. bis 10. August) stellenweise seine Schatten voraus.

Unsicherheiten und Spannungen dominieren das Liebesleben der Skorpion-Geborenen zu Beginn des Augusts. Im einen Moment strotzt man noch so vor positiver Energie – im nächsten Moment bedeutet der Beziehungsalltag plötzlich pure Frustration.

Reaktionen und Aussagen des Partners können Skorpion-Geborene jetzt derart stark reizen und aus der Fassung bringen, dass man sich zu emotionalen Ausbrüchen oder impulsiven Reaktionen hinreißen lässt. Vor allem Skorpione aus der zweiten Dekade (geboren zwischen dem 2. November und dem 11. November) sind für solche Situationen besonders anfällig.

Wasserzeichen muss Ruhe bewahren!

Das Motto für Skorpione Anfang August muss also lauten: Ruhe bewahren – egal, wie heftig der Gefühlssturm aufbraust! Denn in anderen Bereichen des Lebens sagt das Horoskop zu dieser Zeit durchaus auch positive Entwicklungen voraus.

