„Wer wird Millionär?“: Pochers giften sich bei Jauch an – „Respektlos“

Es wirkt wie eine Show aus einer anderen Zeit. Während in diesen Tagen Amira und Oliver Pocher scheinbar nicht mehr allzu viele nette Worte füreinander haben, sich Oliver mittlerweile sogar via Instagram über Glücks-Guru Biyon Kattilathu lustig macht, saßen die beiden – wenn man am Donnerstagabend das „Wer wird Millionär? – Prominentenspecial“ einschaltete – noch fröhlich grinsend nebeneinander.

Besonders gut kam die 31-jährige Noch-Ehefrau des Komikers bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung jedoch nicht weg. So hatten die „Wer wird Millionär?“-Zuschauer schon wenige Minuten nach Beginn der RTL-Sendung genug von der Moderatorin.

Amira Pocher fällt bei „Wer wird Millionär?“-Publikum durch

„Dieses affektierte Getue im Hintergrund von Amira Pocher ist ja kaum zu ertragen. Glotzt andauernd auf den Monitor – damit sie sich bewundern kann – oder was?“, fragt beispielsweise eine Zuschauerin bei „X“ (vormals bekannt als „Twitter“). Ein anderer Zuschauer ergänzt: „Amira ist unangenehm nervig. Gut, dass sie in wenigen Monaten kein Mensch mehr kennt.“ Ein Dritter zetert: „Amira Pocher sitzt nur im Hintergrund, hat bisher nix gesagt und nervt trotzdem durch ihre gekünstelte Lache und affektierte Art.“

Während ein anderer meckert: „Boah nervt die Amira.“ Und auch Oliver bekam eine Breitseite. „Pocher ist respektlos zu Amira. Wie man ihn kennt“, heißt es beispielsweise. Doch wie kann es überhaupt sein, dass Amira und Oliver Pocher noch gemeinsam in einer Sendung sitzen? Die Lösung ist ganz einfach: Das „Wer wird Millionär? – Prominentenspecial“ wurde bereits vor geraumer Zeit aufgezeichnet. Scheinbar kriselte es da aber schon bei dem Paar.

Gut verstanden haben sich beiden aber dennoch nicht. „Scheidungsantrag kannste, oder kannste nicht“, tönte Pocher beispielsweise. Oder: „Glück im Spiel …“ Während Amira genervt auf ihren Mann reagierte: „Ah, das wird so lustig heute.“

Es ist nicht die letzte Sendung, in der das Ex-Paar noch gemeinsam zu sehen sein wird, dürfen wir uns an Neujahr auch noch auf eine Reise auf dem „Traumschiff“ mit den Pochers freuen. So hatten sich die beiden zusammen mit Florian Silbereisen auf den Weg nach Nusantara gemacht. Die Pochers werden bei der ersten „Traumschiff“-Ausgabe des Jahres in Gastrollen zu sehen sein.