Oliver Pocher bricht auf der Bühne zusammen – plötzlich fließen Tränen

Es wird einfach nicht ruhig um Comedian Oliver Pocher. Nach dem Trennungs-Drama mit seiner Ex-Frau Amira Pocher, folgte Schlagzeile über Schlagzeile. Bei einer Live-Aufzeichnung seines Podcasts „Die Pochers – frisch recycelt“, den er mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden macht, bricht er plötzlich in Tränen aus. Wird ihm das Ganze nun etwa doch zu viel?

Oliver Pocher zeigt sich emotional

Eigentlich kennen ihn seine Fans als coolen Comedian, der auch in ernsteren Situationen eher mal einen Witz macht, statt emotional zu werden. Das hat man auch in der jüngsten Vergangenheit rund um die Trennung von Amira deutlich gesehen. Oftmals macht sich der 45-Jährige über die Situation zwischen ihm und seiner Ex lustig.

Auch in seinem Podcast thematisierte er die Trennung häufiger und sprach mit Sandy Meyer-Wölden über das Ganze. Ist das Drama mit ihm und Amira auch der Grund für seinen jüngsten Zusammenbruch auf der Bühne? Die Auflösung folgt zugleich.

Oliver Pocher weint live auf der Bühne

Kurz gesagt: Der Rosenkrieg zwischen Oliver und seiner Ex-Frau ist nicht der Grund für seinen Gefühlsausbruch. Vielmehr ist es eine Erinnerung an seine Hochzeit mit Sandy Meyer-Wölden, die ihm die Tränen in die Augen treibt. Beim Thema Kinder wird selbst der „Liebeskasper“, wie er sich selbst nennt, sentimental.

Oliver Pocher erinnert sich, wie er 2010 mit der damals acht Monate alten Tochter auf den Schultern den Raum betrat – während Xavier Naidoo seinen Song „Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)“ sang. Ein wahrlich emotionaler Moment für den RTL-Star, der ihn augenscheinlich bis heute bewegt.