Oliver Pocher bei Promi-Hochzeit in Las Vegas als Trauzeuge dabei – bald kann es jeder live im TV sehen!

Seine eigene Ehe ist gerade erst in die Brüche gegangen, das hielt Oliver Pocher aber nicht davon ab, bei seinem Kumpel Mola Adebisi den Trauzeugen zu spielen. Bei der ganz speziellen Hochzeit war Pocher einer der wenigen Gäste.

Am Wochenende hat Mola Adebisi nämlich seine Freundin Adelina in einer kleinen Kapelle in Las Vegas geheiratet. Neben Oliver Pocher war auch ein Kamerateam von ProSieben mit dabei – die Fans können die Hochzeit also schon bald im TV sehen.

Oliver Pocher bei Las-Vegas-Hochzeit im Elvis-Kostüm

Bei Instagram gab Mola Adebisi kurz und knapp die Heirat mit seiner Adelina bekannt. Das Paar hat sich in Las Vegas das „Ja“-Wort gegeben. Ein echter Reverend traute das Liebespaar schließlich, stellte eine beglaubigte Urkunde aus. Mit von der Partie war Oliver Pocher – und das im Elvis Kostüm.

„Ich bin ja hier als Komplettpaket gebucht. Elvis, Geistlicher und Trauzeuge. Wir hatten gerade noch ein Problem: Ringe vergessen. Ich hätte zu Hause noch zwei gehabt, die nicht mehr gebraucht werden“, scherzte Pocher mit Blick auf sein eigenes Ehe-Aus mit Amira Pocher im Gespräch mit „Bild“.

Bei der „Spontan“-Hochzeit war allerdings nicht nur Oliver Pocher dabei, sondern auch ein Kamerateam von ProSieben. „Ich habe die Rede gehalten und wie das gelaufen ist, seht ihr demnächst bei ‚Rent a Comedian‘“, kündigte Pocher selbst in seiner Instagram-Story an. Wie die Vegas-Hochzeit also wirklich war, kann bald jeder im TV sehen.

Bei Mola Adebisi und seine Frau Adelina geht es Schlag auf Schlag. Ende 2023 gab das Paar ihre Verlobung bekannt. Mitte Januar enthüllten sie die Schwangerschaft und jetzt folgte die Hochzeit. Nach der Trauung ging’s für Adebisi und seine Adelina wieder zurück nach Deutschland. Pocher ging im Elvis-Kostüm zum Super Bowl.