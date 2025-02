Nächste Live-Show mit Stefan Raab offiziell – DAS dürfte ProSieben gar nicht gefallen

An ihm kommt man im deutschen TV aktuell nicht mehr vorbei. Seit Monaten feiert Stefan Raab mit den verschiedensten Formaten seine große Rückkehr. Neben seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Millionen“, wo er alleine als Moderator im Scheinwerfer steht, macht er auch gemeinsame Sache mit einem guten Kollegen.

Zusammen mit Michael „Bulli“ Herbig steht Stefan Raab nämlich in einer Spielshow vor der Kamera. In „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ treten die beiden gegen einen Kandidaten an und zocken um eine hohe Geldsumme. Nun verkündet RTL den Sendetermin der zweiten Ausgabe – doch der Termin hat einen Haken.

Stefan Raab setzt Format fort

Mit seinen Sendungen wie „Schlag den Raab“ hat sich der Moderator hierzulande zum deutschen TV-Kult gemacht. Bei RTL macht er nun genau da weiter, wo er vor Jahren bei ProSieben aufgehört hat. Dem groben Konzept der ehemaligen Shows bleibt er auch beim neuen Sender treu, wie „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ zeigt.

Am 15. März treten Stefan Raab und Michael „Bulli“ Herbig erneut gegen einen Kandidaten an. So weit so gut. Doch ProSieben dürfte das Datum eher nicht gefallen. Denn wie die Vorverkaufsstelle „myshow.de“ zeigt, werden aktuell noch Karten für eine neue Ausgabe „Schlag den Star“ an diesem Tag verkauft.

Somit würde man erneut ins direkte Quoten-Duell zwischen den Sendern treten. Bereits vergangenen Samstag (15. Februar) lief eine neue Folge „Schlag den Star“ gegen „Chefsache ESC“ zur Primetime. Diesen Kampf konnte RTL noch für sich entscheiden. Wie es im März laufen wird, bleibt abzuwarten. Spannend dürfte es allemal werden.

RTL zeigt die zweite Ausgabe von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ am 15. März live ab 20.15 Uhr im Programm. Im Anschluss gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.