Amira Aly erlebt heftige Szenen – „Ich habe so geweint“

Hinter Amira Aly liegen anstrengende und nervenzerreißende Monate. Die Trennung und die Scheidung von ihrem Ex-Partner Oliver Pocher dürften der Moderatorin einiges abverlangt haben. Nachdem die beiden die Schlagzeilen lange mit ihrem Rosenkrieg beherrschten, scheint etwas Ruhe in die ganze Sache eingekehrt zu sein.

In ihrem Podcast „Liebes Leben“, den Amira Aly mit ihrem Bruder Hima Aly führt, erwähnt sie den Namen ihres Ex-Mannes beispielsweise mit keinem Wort. Dafür erzählt die 31-Jährige aber von einer Erfahrung, die sie emotional ebenfalls aufgewühlt hat. In einem Moment kamen ihr sogar die Tränen.

Amira Aly spricht über aufwühlenden Besuch

Amira Aly scheint die turbulenten letzten Monate aktuell aufzuarbeiten. Auf Empfehlung einer Bekannten habe sie neulich eine Schamanin aufgesucht und mit ihr gesprochen. Diese Begegnung sollte für einige Überraschungen bei der Partnerin von ProSieben-Moderator Christian Düren sorgen.

Im Gespräch mit ihrem Bruder verrät die 31-Jährige nun, wie das Treffen abgelaufen ist. „Ich kann das jetzt nicht sagen, was sie gesagt hat, aber sie hat so etwas Privates gesagt. Sie schaut mich an, und in den ersten 30 Sekunden sagt sie das und das ist bei dir passiert. Ich habe so geweint, weil das etwas ist, was mir in den letzten Wochen und Monaten widerfahren ist“, so Amira. Doch die Schamanin hat auch gute Nachrichten.

Amira Aly: Deutliche Worte zu Christian Düren

Nach diesem kleinen, aber feinen Schock gibt es aber auch noch positive Nachrichten für Amira Aly. Die Schamanin fand nämlich eindeutige Worte zu ihrem aktuellen Partner Christian Düren. Als die 31-Jährige ein Pärchen-Foto der beiden zeigt, heißt es nur: „Ah, der ist gut. Keine Probleme.“

Somit stellt die Schamanin ihr trotz einer schwierigen Vergangenheit eine umso schönere Zukunft in Aussicht. Das sind doch mal gute Nachrichten für die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher.