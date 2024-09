Daniela Katzenberger spricht mit Coach über Mutter Iris – und bricht plötzlich in Tränen aus

Sie ist einer der bekanntesten Reality-TV-Stars des Landes und überzeugt mit ihrer humorvollen und authentischen Art. Daniela Katzenberger hat sich als VOX-Star einen Namen gemacht und lässt ihr Familienleben auf der Balearischen Insel Mallorca seit vielen Jahren von Fernsehkameras begleiten.

In diesen Wochen zeigt VOX neue Folgen der Doku-Serie „Daniela Katzenberger“, in denen die Kult-Blondine intime Einblicke in ihren Alltag gewährt. Am Freitag (27. September) stellt sich der Fernsehstar einer Herausforderung, die sie an ihre Grenzen bringt.

Daniela Katzenberger stellt sich ihren Ängsten

Im Rahmen eines Familienfestes lernte Daniela Katzenberger nun den neuen Partner ihrer Mutter Iris Klein kennen. Die Beziehung von Iris und ihrem Angehimmelten Stefan Braun scheint ernst zu sein, das Liebespaar schmiedet sogar schon Hochzeitspläne für das kommende Jahr. Daniela steht diesem Vorhaben jedoch eher skeptisch gegenüber, da sie bereits viele schmerzhafte Trennungen ihrer Mutter miterlebt hat.

Um sich ihren Ängsten zu stellen vereinbarte der VOX-Star einige Tage später einen Termin bei einem Coach, um eine Familienaufstellung durchführen zu lassen. Daniela berichtet, dass sie ihre „Vater-Themen“ aufarbeiten und ihre eigenen Ängste nicht an ihr Töchterchen Sophia weitergeben möchte. Als die Influencerin die Praxis des Coaches betritt, zittert sie fast vor Aufregung.

Über die vielen Beziehungen ihrer Mutter berichtet Daniela Katzenberger dann: „Als ich noch klein war hat meine Mutter immer einen Freund gehabt oder neu geheiratet. Wir mussten die immer alle kennenlernen, dann umziehen und ich musste die Schule wechseln. Das war für mich der Voll-Horror. Und alle dachten sie wären mein Vater.“ Der Fernsehstar wäre das sogenannte Sandwichkind und ihre Mutter Iris immerzu genervt und überfordert gewesen.

Der Coach fragt Daniela daraufhin, welchen Satz sie gerne von ihrer Mutter gehört hätte. Der VOX-Star antwortet: „Ich hätte gerne mal gehabt dass sie mich fragt, ob es okay für mich ist. Ist es okay für dich, dass wir umziehen? Ist es okay, dass ich wieder heirate? Und dass du die Schule wechseln musst?“ Während sie diese Worte spricht, bricht die Influencerin plötzlich in Tränen aus.

Da Mutter Iris nun erneut in einer Beziehung ist hat Daniela Katzenberger Angst davor, dass sie sich wieder zu schnell in eine neue Ehe stürzt und verletzt wird. Außerdem hat Daniela Angst davor, ihre Mutter falls die Liebesbeziehung scheitert, wieder emotional auffangen zu müssen. Der Coach rät dem Fernsehstar dazu eigene Grenzen zu setzen und nicht permanent die Verantwortung für ihre Mutter übernehmen zu wollen.

Wie es im Leben von Daniela Katzenberger und Iris Klein weitergeht, können VOX-Zuschauer jeden Freitag um 20:15 Uhr mitverfolgen.