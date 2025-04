„Die Geissens“: Carmen erhält Geschenk – plötzlich bricht sie in Tränen aus

Die Geissens sind die wohl schillerndste Familie der deutschen Fernsehlandschaft und begeistern mit ihrer unterhaltsame Art ein Millionenpublikum. Ihre eigene Dokuserie flimmert seit dem Jahr 2011 über die Fernsehbildschirme, Familienoberhaupt Carmen zog mit ihren schrillen Schreien nach ihrem Gatten „Robäääährt“ etliche Reality-TV-Fans in ihren Bann.

Carmen Geiss hat im Laufe ihrer Karriere vieles erlebt. Trotz ihrer grundsätzlich toughen Art bekommen die Fans der Familie auch ab und an ihre weiche Seite zu sehen. So auch in der neuesten Folge der Sendung, die am Ostermontag (21. April) auf RTL2 ausgestrahlt wird.

„Die Geissens“: Carmen kann es kaum fassen

In der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ erhält Carmen ein Geschenk, das ihr Herz berührt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert, ihren Töchtern Davina und Shania und Opa Reinhold sitzt die 59-Jährige im Garten ihres Anwesens. Plötzlich erscheint ein alter Freund der Familie, Künstler Sharyar Azhdari, auf der Bildfläche.

Azhdari hält eine große Leinwand in den Händen und führt aus: „Ich habe eine Überraschung für die liebe Carmen. Was schenkt man jemandem, der gefühlt schon alles hat?“ Carmen entgegnet lachend: „Gefühlt noch mehr!“ Doch der Kunsthändler hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und erzählt: „Ich weiß, wie sehr du deine Mama geliebt hast. Und da du mir schon immer ans Herz gewachsen bist, habe ich dir eine Überraschung mitgebracht.

Als der Familienfreund die Leinwand umdreht, kann Carmen den Anblick kaum fassen. Denn das Bild zeigt ein altes Foto von ihrer verstorbenen Mutter. Die Unternehmerin ist sichtlich gerührt und bringt zunächst lediglich ein leises „Wow“ hervor. Dann springt die 59-Jährige auf und bekräftigt: „Das ist so schön! Mami…“ Die zweifache Mutter kniet sich vor die Leinwand und betrachtet das Kunstwerk ausführlich.

Der Fernsehstar vermutet, dass seine Mutter zum Zeitpunkt der Aufnahme des Fotos etwa um die zwanzig Jahre alt war. Carmens Freude über dieses besondere Geschenk ist endlos. Stolz hält die Influencerin die Leinwand fest und bekräftigt unter Tränen: „Meine Mama war mir sehr wichtig! Meine Mutter hat mich sehr geprägt. Meine Mutter hat mir die Stärke gegeben, die ich hab.“ Dann überwältigen sie die Gefühle und Carmen muss sich zurückziehen.

Mit dieser Überraschung hätten die Geissens niemals gerechnet. Carmen betont: „Ich trage sie immer in meinem Herzen. Und es fühlt sich gerade so an, als wäre sie in dem Moment ganz nah bei mir.“ Das Geschenk des Kunsthändlers hat also genau ins Schwarze getroffen.