Nina Chuba bricht vor Konzert zusammen: „Alles zu viel“

Mit diesem Karriereverlauf hätte sie wohl nicht einmal selbst gerechnet. Nina Chuba gehört zu den Senkrechtstarterinnen der vergangenen Monate. Ihr Song „Wildberry Lillet“ – im August 2022 veröffentlicht – wurde zu einem absoluten Chartstürmer. Ihr Debütalbum „Glas“ stand dem Erfolg kaum nach.

Da erinnert man sich kaum noch daran, dass Nina Chuba eigentlich aus der Schauspielerei. Von 2008 bis 2009 spielte sie im Alter von sieben Jahre die Rolle der Marie Krogmann in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“. Danach folgten Auftritte in der ZDF-Vorabendserie „Notruf Hafenkante“, dem „Traumschiff“ oder „Letzte Spur Berlin“.

Nina Chuba trat Sonntag auf dem Hurricane auf

Nun aber scheint sich die heute 24-Jährige vornehmlich auf die Musik konzentrieren zu wollen. Auch wenn sie die Ausmaße, die ihr zweites Karrierestandbein angenommen hat, bisweilen überfordern.

So spielte Nina Chuba am vergangenen Sonntag (18. Juni 2023) auf dem Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel. Und alleine der Gedanke an den Auftritt ließ die 24-Jährige aus den Latschen kippen.

In ihrer Instagramstory teilte Nina ein Bild aus dem Backstagebereich. Wir sehen die Sängerin auf dem Rücken liegend, ein Bandkollege hält ihre Beine in die Luft. „Ich gestern drei Minuten vor Stagetime“, schrieb Nina am Montagabend. Und weiter: „Kreislauf war komplett down und irgendwie alles zu viel. Ich konnte mir nicht vorstellen, gleich vor 50.000 Menschen zu performen.“

Nina Chuba: „Mit Adrenalin geht alles irgendwie meistens“

Zum Glück schaffte es Nina aber doch noch rechtzeitig auf die Bühne, und dort war es trotz des frühen Slots um 13.45 Uhr extrem voll. „Aber Freunde, mit Adrenalin geht alles irgendwie meistens. Danke für dieses krasse Festival-Wochende und danke an alle, die bei meinen Shows waren.“

Ihren Song „Wildberry Lillet“ findet Nina Chuba allerdings gar nicht mehr so toll. „Als ‚Wildberry Lillet‘ noch nicht draußen war, habe ich den Song so krass gefeiert. Und jetzt ist er draußen und immer, wenn ich ihn höre, cringe ich“, berichtete die Sängerin im Podcast der Kaulitz-Brüder Tom und Bill. Um den Song dürfte sie bei Konzerten jedoch nur noch schwer drum herumkommen.