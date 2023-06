„Fernsehgarten“ im ZDF: Warnung! Zuschauer müssen höllisch aufpassen

Am Sonntag ist es wieder so weit. Pünktlich um 12 Uhr wird Andrea Kiewel die neue Ausgabe des ZDF-„Fernsehgarten“ anpfeifen. Motto der Sendung am 18. Juni 2023: „Sommer, Sonne, Spaß“. Also eigentlich alles wie immer, wenn Kiwi auf den Lerchenberg lädt. Und so sind auch wir wieder im Liveticker für dich dabei.

7.05 Uhr: Mit noch angenehmen Temperaturen starten wir in diesen Sonntagmorgen. Das dürfte sich spätestens in ein paar Stunden ändern. Also liebe Fernsehgarten-Fans, packt den Strohhut und ordentlich Sonnencreme ein. Es wird heiß bei Kiwi!

Samstag, 17. Juni 2023

18 Uhr: Es wird heiß im „Sommer, Sonne, Spaß“-Fernsehgarten. Und das nicht nur, weil Gäste wie Schlagerstar Linda Hesse oder „Ein Stern“-Sänger Nik P. den Zuschauern einheizen wollen. Nein, auch Petrus wird laut aktueller Wettervorhersage seinen Teil dazu beitragen.

Die Gäste im ZDF-„Fernsehgarten“ am 18. Juni 2023:

Banners

Nick Howard

Nik P.

Aneta Sablik

Linda Hesse

Faso

Francine Jordi

Nathan Evans

Marianne Neumann

Susan Sideropoulos

32 Grad sagt das Onlineportal „Wetter.com“ für den Sonntagmittag voraus. Gefühlt sollen es sogar 35 Grad werden. Eine Mordshitze also, die den Live-Zuschauern auf dem Lerchenberg ordentlich Schweiß auf die Stirn treiben wird. Vor allem für empfindliche Personen könnten die enormen Temperaturen zur Gefahr werden. Drohen bei Überhitzung doch Regulationsstörungen und Kreislaufprobleme, wie das Umweltbundesamt warnt.

Typische Symptome, so das Umweltbundesamt weiter, seien dann Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit. Zudem drohe zwischen 13 und 15 Uhr erhöhte Sonnenbrandgefahr, wie „wetter.de“ warnt. „Es besteht eine Vorwarnung vor einem UV-Index von 6. Schütz dich mit Sonnencreme, sowie Sonnenschutz durch Kopfbedeckung und Schatten“, heißt es auf der Wetter-Seite.

Bleibt also zu hoffen, dass sich die Fans im „Fernsehgarten“ vernünftig verhalten, viel trinken (und damit ist nicht Alkohol gemeint) und sich ab und an auch mal eine Pause im Schatten gönnen. Sonst könnte der „Fernsehgarten“-Spaß schnell zum Albtraum werden.