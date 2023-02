Netflix-Trailer zu „You“ Staffel 4, Teil 2 lässt Fans ausrasten: „Warum haben sie das gespoilert?!“

Seit dem 9. Februar haben Kunden von Netflix endlich Zugriff auf die neue Staffel der Psychothriller-Serie „You – Du wirst mich lieben“. Stolze 15 Monate haben die Fans auf die Fortsetzung warten müssen. Und nun hat der Streamingdienst Staffel 4 sogar in zwei Parts unterteilt. Die letzten fünf Folgen erscheinen erst am 9. März.

Doch schon eine Woche nach dem Start der vierten Staffel veröffentlicht Netflix bereits einen ersten Blick auf die nächsten Folgen. In Teil 2 spitzt sich das Drama rund um Hauptfigur Joe Goldberg zu. Im Trailer entdecken die Zuschauer sogar eine alte Bekannte.

Netflix-Trailer zu „You“ sorgt für Furore: „Ganze Staffel gerettet!“

Staffel 4 von „You – Du wirst mich lieben“ steuert langsam, aber sicher auf ihr großes Finale zu. Der Druck wächst und Joe Goldberg scheint immer mehr wahnsinnig zu werden. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht vom Geschehen der neuen Folgen vorwegnehmen. Ein Detail aus dem Netflix-Trailer ist jedoch schon jetzt in aller Munde.

Selbst wenn man die vierte „You“-Staffel noch nicht angefangen hat, dürfte dieser Anblick einige Fans interessieren. Ein Publikumsliebling aus den vergangenen Staffeln feiert in den neuen Folgen sein Comeback. Nein, es ist leider nicht „Ellie“-Darstellerin Jenna Ortega. Die 20-Jährige ist aktuell in die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Netflix-Serie „Wednesday“ eingespannt.

Am Ende des Trailers zu Staffel 4, Teil 2 taucht plötzlich die totgeglaubte „Love“, Joes Ehefrau auf. Ob sie das Finale der dritten Staffel wirklich überlebt hat oder nur eine Halluzination darstellt, ist noch völlig unklar. Die Fans der Netflix-Serie sind jedenfalls hellauf begeistert, Schauspielerin Victoria Pedretti wiederzusehen, wie sie in unzähligen Kommentaren bei Twitter, YouTube und Co. deutlich machen:

„Ich hoffe, dass sie tatsächlich noch am Leben ist und es keine Rückblende oder eine Illusion ist.“

„OMG! Love lebt!“

„Love rettet ganze Staffel 4.“

„Wenn Love zurückkommt, ist die ganze Staffel gerettet.“

„Königin Love ist zurück! Ich bin so glücklich!“

„Victoria Pedretti ist ein Nationalheiligtum.“

„Bitte lass Love keine Halluzination sein! Sie fehlt so sehr.“

Dass Love tatsächlich noch einmal eine Rolle in der Serie spielen wird, sorgt für große Fassungslosigkeit unter den Fans. Mit dieser Wendung haben sie definitiv nicht gerechnet. „Was? Wie? Warum haben sie das gespoilert?!“, platzt es aus einer Twitter-Nutzerin.

Weitere News:

Die ersten fünf Folgen der vierten Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ sind seit dem 9. Februar bei Netflix verfügbar. Am 9. März werden die letzten fünf Folgen veröffentlicht.