Netflix: „Wednesday“-Tanzszene geht viral – doch DAS haben die Zuschauer nicht mitbekommen

Über kaum eine Szene aus der Netflix-Serie „Wednesday“ wird derzeit so viel gesprochen wie die Tanzsequenz in Folge 4. Auf dem Rave’N-Tanz an ihrer Schule, der „Nevermore Academy“, präsentiert die Schülerin eine geradezu ikonische Performance. Die Choreografie, die sich Schauspielerin Jenna Ortega selbst ausgedacht hat, wird über Nacht zum viralen Trend.

Was jedoch keiner der Netflix-Zuschauer ahnt, ist, unter welch unfassbaren Bedingungen Jenna Ortega den „Wednesday“-Tanz abgedreht hat. Von ihrem damaligen Zustand bekommen die Fans überhaupt nichts mit.

Netflix-Star Jenna Ortega hatte Corona, als sie die Tanzszene drehte

In Folge 4 von „Wednesday“ lässt sich die Titelfigur zum Besuch des Schulballs breitschlagen. Dort entscheidet sie sich für eine Choreografie, die einigen schräg erscheint und andere fasziniert. Die Fans der Serie sind hin und weg von der Performance und teilen sie unzählige Male in den sozialen Netzwerken.

Umso überraschter dürften sie sein, wenn sie erfahren, in welchem Zustand Jenna Ortega diese Szene gefilmt hat. Die 20-Jährige soll sehr krank gewesen sein und den ersten Tag ihrer Corona-Infektion erlebt haben.

Im „NME“-Interview verrät die Schauspielerin: „An diesem Tag war es mein erster Tag mit COVID.“ Nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine solch anstrengende Szene, von der Jenna Ortega sicherlich schon gewusst hat, dass sie das Publikum spalten wird.

„Es war also furchtbar zu filmen, und ich bat darum, es noch einmal zu drehen, aber wir hatten keine Zeit“, erklärt die „Wednesday“-Darstellerin. Sie habe sich nicht in ihrer Bestform gefühlt, doch die Dreharbeiten mussten schnell fortgesetzt werden.

Schauspielerin musste am Netflix-Set mit Medikamenten versorgt werden

„Ich bin mit Körperschmerzen aufgewacht“, erinnert sich Jenna. Und weiter: „Ich fühlte mich, als wäre ich am Tag zuvor von einem Auto angefahren worden. Es fühlte sich an, als wäre ein kleiner Kobold in meinem Hals losgelassen worden und hätte an den Wänden meiner Speiseröhre gekratzt, ich habe es also definitiv gespürt. Sie gaben mir zwischen den Aufnahmen Medikamente, weil wir auf das positive Ergebnis warteten.“

Von all dem merkt man ihr in der Serie jedoch nichts an. Trotz der COVID-Infektion hat die 20-Jährige eine herausragende Leistung erbracht. Noch beeindruckender ist aber, dass sie den Tanz auch noch selbst choreografiert hat. Zwei Abende vor der Tanzszene sei ihr klar geworden, dass sie „etwas auf die Beine stellen“ muss.

In ihrer Freizeit habe sie sich dann eine große Menge an Videos von 80er-Jahre-Gothic-Clubs sowie der Kult-Band „Siouxsie and the Banshees“ angesehen. Beim Filmen der Tanzszene habe Jenna Ortega schlichtweg improvisiert.