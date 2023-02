Netflix: Psychologin stellt klar – „You“-Hauptfigur Joe Goldberg ist kein Stalker

Ganze 15 Monate haben die Fans der Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ auf eine Fortsetzung warten müssen. Am Donnerstag (9. Februar) ist Staffel 4 endlich gestartet. Wieder einmal werden die Zuschauer von Hauptfigur Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley) in den Bann gezogen.

Die zwei Seiten des charmanten Buchhändlers, der gleichzeitig vor keiner Gräueltat zurückschreckt, faszinieren das Netflix-Publikum noch immer. Auf der einen Seite wirkt Joe sehr sensibel und fürsorglich, doch dann stalkt er die Frauen, an denen er Interesse hegt, und bringt sogar ihre Bezugspersonen ums Leben. Warum er trotzdem kein klassischer Stalker ist, erklärt Psychologin Dr. Mareike Thomas.

Psychologin fällt klares Urteil zu Netflix‘ vermeintlicher Stalker-Serie „You“

Zugegeben, bei all den schrecklichen Vorfällen, die sich in den vergangenen Staffeln von „You – Du wirst mich lieben“ abgespielt haben, besteht wohl kein Zweifel daran, dass Joe Goldberg ein krimineller und vor allem psychisch-kranker Mann ist. Schon in den ersten Folgen der Netflix-Serie stellt er seiner Angebeteten nach – und genau das ist der Punkt, wieso Experten ihn nicht sofort als „Stalker“ bezeichnen würden.

„In Deutschland sprechen wir vom Stalking, wenn sich Opfer belästigt fühlen und ihre Sicherheit stark betroffen ist. In ‚You‘ sehen wir das nicht so deutlich. Goldberg stellt seinen Opfern eher nach“, erklärt Dr. Mareike Thomas gegenüber „Netflixwoche.de“. In manchen Situationen hilft Joe den Frauen sogar, bewahrt sie regelrecht vor tödlichen Unfällen. Laut der Psychologin sei dies kein „typisches Stalking“, insbesondere da sich Joe und seine Opfer gar nicht vorher kennen.

Netflix-Figur Joe Goldberg erhält Diagnose von Psychologin

Gleichzeitig entsteht zwischen Joe Goldberg und seinen Opfern kein Machtgefälle. „Der Stalker möchte Druck auf die Person ausüben und will, dass es dieser schlecht geht – das sehen wir bei ‚You‘ nicht“, merkt Dr. Thomas an. In Wahrheit wollen die Täter oftmals Angst und Schrecken bei ihren Opfern auslösen, diese Art von Psychoterror strebt Netflix-Protagonist Joe allerdings gar nicht an. Er möchte in der Regel nur das Beste für die Frauen.

Auch der Titel „Psychopath“ werde ihm nicht gerecht, behauptet die Wissenschaftlerin. Dafür sei die Netflix-Figur viel zu fürsorglich, wenn es beispielsweise um die Nachbarskinder geht. „Wenn wir unbedingt eine Diagnose vergeben wollen, dann geht es in die Richtung einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und antisozialen Tendenzen“, meint Dr. Mareike Thomas.

Stattdessen würde die Psychologin Joe als einen „Killer“ bezeichnen. „Was die Serie zeigt, ist, dass er einen starken narzisstischen Hintergrund aufweist. Goldberg hat immer eine Rechtfertigung für sich. In seinem Kopf hat er nie getötet, weil er irgendwen nicht mochte. Sondern weil er es tun ‚musste'“, fügt sie hinzu.