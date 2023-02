Netflix zeigt „You“ Staffel 4 am Donnerstag: Um DIESE Uhrzeit geht’s los

Mit großer Spannung erwarten die Fans die neue Staffel von „You – Du wirst mich lieben“. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Caroline Kepnes und handelt von einem vermeintlich charmanten Buchhändler aus New York, der immer wieder zum Stalker wird – und dabei sogar über Leichen geht. Seit Ende 2018 ist das packende Drama bei Netflix verfügbar.

Nach dem Ende von Staffel 3 im Dezember 2019 haben sich die Netflix-Kunden jedoch in Geduld üben müssen. Kurz nach der Veröffentlichung der Folgen ist die Corona-Pandemie ausgebrochen und hat sämtliche TV-Produktionen weltweit auf Eis gelegt. 15 Monate später erscheint nun endlich Staffel 4 von „You“.

Netflix-Kunden müssen sich gedulden: Finale von Staffel 4 erscheint erst im März

Während die ersten zwei Staffeln in Deutschland pünktlich nach Weihnachten veröffentlicht worden sind, hat Netflix die dritte bereits zwei Wochen vor Halloween online gestellt. Zugegeben, die Thematik passt auch deutlich besser in den dunklen Herbst als zum zweiten Weihnachtstag. Für Staffel 4 hat sich der Streamingdienst nun Donnerstag, den 9. Februar, ausgeguckt.

In den vorherigen Jahren sind alle Folgen von „You“ auf einen Schlag erschienen. Ein wahres Geschenk für Fans und Bingewatcher, die die Serie am liebsten an einem Tag durchgucken wollen. Die Cliffhanger am Ende der Episoden verleiten einen schließlich geradezu. Dieses Mal hat Netflix die Staffel jedoch in zwei Parts unterteilt. Während die ersten fünf der insgesamt zehn Folgen am 9. Februar verfügbar sind, werden die restlichen fünf erst am 9. März bereitgestellt.

Passend zu den aufeinander abgestimmten Release-Terminen sind die Folgen hierzulande ab Punkt 9 Uhr morgens abrufbar. Eingefleischte Streamer dürfte das nicht überraschen. Denn: Alle Netflix-Originals werden stets um diese Uhrzeit veröffentlicht.

