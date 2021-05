Whatsapp: Uralt-Funktion ermöglicht Stalking – und du kannst nichts dagegen tun

Eine uralte Funktion bei Whatsapp bietet Stalkern neues Futter – und ihre Opfer können nichts dagegen unternehmen.

Zwar veröffentlicht Whatsapp immer wieder Sicherheitsupdates, um unerwünschtes Ausspähen zu verhindern, nicht jedoch in diesem Fall. Darüber berichtet die Sicherheitsfirma „Traced“.

Whatsapp: Stalking über den Messenger kann dich unbemerkt treffen

Möglich macht das konkret der Online-Status bei Whatsapp. Der zeigt an, wann immer ein Nutzer gerade in der App online ist. Für diese Information brauchst du nichts weiter zu tun, als den jeweiligen Chat zu öffnen.

Stalking bei Whatsapp? Eine uralte Funktion macht es möglich. Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaap Arriens

Unter dem Namen erscheint dann der Hinweis, sollte die Person gerade selbst bei Whatsapp aktiv sein.

Für Freunde und Bekannte ist dieses Wissen zwar unproblematisch. Die Gefahr besteht allerdings darin, dass den Online-Status jeder einsehen kann. Dazu zählen auch Kontakte, die du bei Whatsapp blockiert hast sowie fremde Menschen, die du nicht in der deiner Kontaktliste gespeichert hast.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für Android und iOS

Eben die Personen, mit denen man eigentlich keinen Kontakt wünscht. Zwar kann der Stalker auf den ersten Blick nur wenig mit der Online-Anzeige anfangen. Um herauszufinden, wann sein Opfer online ist, müsste er schließlich den ganzen Tag über auf sein Smartphone starren.

Whatsapp: Eine alte Funktion begünstigt Stalking. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

SO könnte ein Stalker deine Whatsapp-Daten nutzen

Doch es gibt Abhilfe: Entsprechende Programme übernehmen die Arbeit für die Stalker. Sie beobachten vollautomatisiert das Whatsapp-Profil der gewünschten Telefonnummer und protokollieren dazu deren Online-Zeiten.

Vermutet ein Stalker etwa, dass sein Opfer eine Beziehung zu seinem besten Kumpel hat, so könnte er die Nummern des Kumpels und der Ex ausspionieren lassen. Findet dann der Überwachungsdienst heraus, dass diese beiden häufig gleichzeitig online sind, liegt die Vermutung nahe, dass sie regelmäßig in Kontakt stehen.

Doch wie kannst du diesem Whatsapp-Dilemma entgehen? Laut „Traced“ ist das leider kompliziert, denn die Onlinestatus-Funktion lässt sich über die App nicht deaktivieren.

Um bei Whatsapp vor bestimmten Menschen unsichtbar zu werden hast du also keine andere Wahl, als einen harten Cut: Du musst deine Telefonnummer wechseln oder die App ganz löschen und auf einen anderen Messenger umsteigen. (vh)