Netflix: Deutsche Erfolgsserie ohne zweite Staffel – Streamingdienst wird deutlich „Keine einfache Entscheidung“

Es war wohl eine traurige Nachricht für alle Fans der Netflix-Serie „1899“. Die deutsche Eigenproduktion wird keine zweite Staffel bekommen und lässt zahlreiche Fragen der Zuschauer somit für immer offen. Trotz internationalem Erfolg entscheidet sich der Streamingdienst dafür, dass die deutsche Serie abgesetzt wird.

Sie ist die teuerste und aufwändigste Produktion, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit fortschrittlichster Technik und hochkarätiger Besetzung glänzt die Netflix-Serie in zahlreichen Ländern und schafft es dort auf Platz eins. Die Entscheidung gegen eine Fortsetzung kam daher für viele sehr überraschend.

Netflix: Regisseur macht traurige Ankündigung

Die offizielle Bestätigung kommt vom einem der Regisseure Baran bo Odar höchstpersönlich. Auf Instagram postet er traurige Zeilen: „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass es keine Fortsetzung von 1899 geben wird. Wir hätten diese unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, so, wie wir es mit „Dark“ getan haben. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man sie geplant hat. So ist das Leben.“

Die Fans auf der ganzen Welt sind schockiert über diese plötzliche Absage. Mittlerweile starten sie sogar eine offizielle Petition und sammeln Unterschriften gegen diese Entscheidung. Doch wie kam es überhaupt dazu?

Die Serie ist die aufwändigste Produktion Deutschlands. Foto: Netflix

Netflix: DAS ist der Grund für das Serien-Aus

Die Entscheidung gegen eine Fortsetzung der deutschen Netflix-Serie ist dem Streamingdienst alles andere als einfach gefallen, wie PR-Director Robert Ardelt exklusiv gegenüber der Redaktion erklärt: „Es ist keine einfache Entscheidung und auch keine eindeutige. Wir freuen uns, dass die Show erfolgreich war, aber wenn man sich den Aufwand anschaut, hat das Prinzip „View vs. Costs“ zu der Entscheidung geführt.“

Was das genau bedeutet, erklärt der PR-Director so: „Man schaut sich bei Serien an ‚Wie viel werden die geschaut?‘. 1899 hat ein großes, internationales Publikum gefunden und gerade auch in Deutschland haben super viele Leute begonnen das zu schauen. Aber wenn man sich im Vergleich zu dem Aufwand der Produktion der Show ansieht, dann muss man einfach sagen, dass das Viewing an dieser Stelle nicht genug war. Zumindest für die Ansprüche, die man mit so einer aufwändigen Produktion tatsächlich hat.“

Doch es gibt Hoffnung, wie Robert Ardelt verrät: „Wir sind mehr als hoffnungsvoll beziehungsweise freuen uns darauf mit den Regisseuren andere Projekte umzusetzen.“ Darüber hinaus erzählt er, dass es bereits Planungen zu neuen Serien gibt.

