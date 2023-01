Netflix: Gerüchte um „Emily in Paris“-Star! Winkt ihm jetzt eine Mega-Rolle?

Mit der Rolle des Alfie in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ feierte er seinen endgültigen Durchbruch, seine Fanbase ist in den letzten Monaten extrem gestiegen. Jetzt wird er sogar für eine echte Mega-Rolle gehandelt.

Die Rede ist von Lucien Laviscount. Der durch „Emily in Paris“ bekanntgewordene Brite ist im Gespräch für die Rolle des James Bond. Er könnte der Nachfolger von Daniel Craig werden.

Netflix: „Emily in Paris“-Star als James Bond im Gespräch

Gutaussehend, charmantes Lächeln, immer gut gekleidet – als Alfie verzaubert Lucien Laviscount im Netflix-Hit „Emily in Paris“ nicht nur Hauptfigur Emily Cooper, sondern auch die Zuschauer. Die Serie ist ein Mega-Erfolg – auch wegen dem britischen Schauspieler.

Für Laviscount, der schon mit zehn Jahren zum ersten Mal vor der Kamera stand, ist seine Rolle in der Hit-Netflix-Serie der große Durchbruch. Er ist inzwischen weltbekannt und hat eine riesige Fan-Base. Das ruft natürlich auch andere Interessenten auf dem Plan. Jetzt wird er sogar schon als möglicher Nachfolger für Daniel Craig gehandelt. Die Voraussetzung für die Rolle des James Bond erfüllt er.

Eine Sache soll laut „Daily Mail“ aber noch ein Problem darstellen: Seine Teilnahme an der Reality Show „Celebrity Big Brother“. Eine Quelle sagte dem Portal: „Lucien erfüllt alle Kriterien. Er ist ein super talentierter Schauspieler, sieht extrem gut aus und hat in den letzten 18 Monaten viele neue Fans gewonnen, seit er zu ‚Emily In Paris‘ kam.“ Aber es gebe einen Knackpunkt, „und das ist Big Brother“.

Diese Schauspieler könnten neuer James Bond werden

Weiter heißt es allerdings: „Lucien trat in der Show zu einer Zeit auf, als seine Schauspielkarriere nicht so hochkarätig war wie heute, aber er war damals sehr beliebt und hat heute eine Fangemeinde, die sich über Generationen erstreckt. Das ist ein Traum für Barbara Broccoli, die sehr angetan von ihm ist.“

Mehr News:

Daniel Craig hat sich mit „Kein Zeit zu sterben“ von seiner Rolle als James Bond verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Neben Lucien Laviscount warden unter anderem Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba, Tom Hardy und Regé-Jean Page gehandelt.