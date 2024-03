Netflix verkündet absoluten Hammer – und holt Box-Legende Mike Tyson zurück in den Ring

Der Name Mike Tyson ist selbst jüngeren Generationen noch ein Begriff. Seinerzeit galt Tyson als einer der am meisten gefürchteten Boxer. Immerhin kam er auf eine beachtliche Quote von 50 Siegen aus 58 Profikämpfen. 44-Mal schickte er seine Gegner in die Ringe und beendete den Kampf vorzeitig durch Knock-out.

Nun soll die Box-Legende im Alter von 57 Jahren erneut in den Ring steigen – und zwar für Netflix. Der Streamingdienst will das Event live ausstrahlen. Doch der Gegner hat es in sich, schon alleine weil er 30 Jahre jünger als Mike Tyson ist.

Netflix holt Mike Tyson in den Ring zurück

Bereits vier Jahre ist es her, dass Mike Tyson das letzte Mal im Boxring stand. Zuletzt schwang er die Fäuste im November 2020 bei einem Showkampf gegen Roy Jones Jr. Doch nun will es Tyson nochmal wissen. Netflix verkündete nun, dass im Sommer ein Boxkampf zwischen ihm und Jake Paul ausgetragen werden soll.

Am 20. Juli sollen die beiden Kontrahenten im AT&T Stadium in Dallas gegeneinander antreten. 80.000 Zuschauer passen in das Stadion, die restlichen Box-Fans können sich das Spektakel live auf Netflix anschauen. Ein ungleiches Duell könnte man meinen, immerhin ist Jake Paul mit 27 Jahren rund 30 Jahre jünger als Tyson und aktuell in der Form seines Lebens, während Tyson seine Zeit als Box-Rentner genießt.

Unterhaltung pur

„Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden, und jetzt habe ich die Chance, mich gegen den größten Schwergewichts-Champion der Welt, den härtesten Mann des Planeten und den gefährlichsten Boxer aller Zeiten zu beweisen“, schrieb Paul auf „X“ (ehemals Twitter). Paul ist seit vier Jahren Profi-Boxer und hat in seiner Karriere bislang neun von zehn Kämpfen mit sechs K.-o.-Siegen gefeiert. Lediglich gegen Tommy Fury musste er eine Niederlage einstecken, auch Mike Tyson saß im Publikum.

„Er hat sich im Laufe der Jahre als Boxer deutlich weiterentwickelt, daher wird es eine Menge Spaß machen zu sehen, was der Wille und Ehrgeiz eines ‚Kindes‘ mit der Erfahrung und Begabung eines GOAT machen“, äußert sich Tyson in der Netflix-Pressemitteilung zu seinem Gegner. Sportlich werden die Zuschauer wohl nicht viel erwarten können, doch an Unterhaltung wird der Box-Kampf wohl kaum zu überbieten sein.