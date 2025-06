„Rock am Ring“: Kuriose Überraschung bahnt sich an

„Rock am Ring“, eines der bekanntesten Festivals Deutschlands, blickt 2025 auf 40 Jahre Geschichte zurück. Die Jubiläumsausgabe sorgt für unterschiedliche Reaktionen, vor allem wegen der Band-Auswahl.

Neben hochkarätigen Acts wie Feine Sahne Fischfilet und The Prodigy auf der Mandora-Stage, interessieren sich andere weniger fürs Line-up als für Gemeinschaftserlebnisse.

Rock am Ring bleibt ein Publikumsmagnet

Trotz kontroverser Diskussionen war die 2025er-Ausgabe extrem gefragt. Bereits im März gingen die letzten Tickets über die Theke. Bring Me The Horizon, Slipknot und KoRn führen als Headliner durch das Wochenende.

Doch auch Italo-Schlager von Roy Bianco überraschte die Besucher. Für viele steht aber mittlerweile Campingspaß vor der Musik.

SIE stehen schon in den Startlöchern für Samstagabend

Am Freitag präsentierten die Veranstalter einen Höhepunkt des nächsten Festivals: Linkin Park kehrt 2026 auf die Utopia-Stage zurück. Es ist das sechste Mal für die Band bei „Rock am Ring“. Erstmals treten sie mit Sängerin Emily Armstrong auf und möchten Chesters Erbe weiterleben lassen. Mike Shinoda spricht von einer „besonderen Geschichte“. Der exklusive Vorverkauf für Rock am Ring 2026 startet am 10. Juni um 12 Uhr mit einem Early-Bird-Preis von 179 Euro.

Doch auch für das aktuelle Festival gibt’s spannende News: Nach „EXPRESS“-Informationen sickerte durch, dass es zu einem überraschenden Auftritt von Kraftklub kommt, die Samstagabend zwischen 18.05 Uhr und 18.30 Uhr ein kurzes Konzert auf der Mandora-Stage geben sollen.

