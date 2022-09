Netflix zeigt „Do Revenge“: Abonnenten rasten völlig aus

Er kommt spät, aber da ist er: Der Netflix-Film des Jahres ist endlich abrufbar. Am 16. September veröffentlichte der Streaming-Gigant den Streifen „Do Revenge“ und schon jetzt wird der Teeniestreifen gefeiert wie kaum ein anderer zuvor.

Verständlich, so hat „Do Revenge“ nicht nur einen brillanten Cast. Unter anderem dabei: Maya Hawke, die in „Stranger Things“ die Rolle der Robin spielt, Camila Mendes, die in „Riverdale“ die Veronica Lodge spielt und 90er-Jahre-Ikone Sarah Michelle Gellar (Buffy – im Bann der Dämonen“ oder „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“). Doch nicht nur bei den Schauspielerinnen hat Netflix geklotzt. Auch der Inhalt bietet Abwechslung pur.

Netflix zeigt „Do Revenge“ und die Fans rasten aus

So bedient sich „Do Revenge“ eigentlich bei allen erfolgreichen Teenie-Filmen und schmilzt sie zu einem Teenie-Epos zusammen. Ob „Clueless“, „Mean Girls“ oder „10 Dinge, die ich an dir hasse“ – hier ist wirklich alles dabei.

Verständlich also, dass die Fans im Netz komplett durchdrehen. „Oh mein Gott, das war einfach unglaublich“, jubelt eine Netflix-Abonnentin, nachdem sie „Do Revenge“ gesehen hat. Und eine weitere ergänzt: „Dieser Film gehört zu den drei besten, die ich jemals gesehen habe.“

Sophie Bush adelt den Teenie-Streifen

Und auch von ganz hoher Stelle wird der Streifen geadelt. So schreibt Sophia Bush, den meisten aus der Teenie-Serie „One Tree Hill“ bekannt, bei Instagram: „Ich habe diesen Film am Samstagabend gesehen und ich habe ihn verdammt noch mal so sehr geliebt, dass ich nicht aufgehört habe darüber nachzudenken – und darüber zu grinsen. Alles, was ich je an Teeniedramen und Komödien aus den 90ern und 2000ern geliebt habe, ist hier. Aber die Mode ist besser.“

Worum es genau in „Do Revenge“ geht und über welche Szene am meisten diskutiert wird, liest du hier.