Vanessa Mai: Fan freut sich über Selfie – dann folgt der Schock

Vanessa Mai ist derzeit auf großer Deutschland-Tour. So spielte der Schlagerstar bereits in Oberhausen ein umjubeltes Konzert. Kein Einzelfall, wie die Bewertungen der weiteren Konzerte zeigen. Die sind nämlich ebenfalls fast ausnahmslos positiv.

Und um ihren Fans das auch zu zeigen, hat sich Vanessa Mai überlegt, dass es doch nett wäre, ihren Anhängern auch bei Instagram eine Stimme zu geben. Und so teilt Vanessa die Kommentare ihrer Fans reihenweise in ihrer Story.

Vanessa Mai macht Selfie mit Fan – der ist gar nicht glücklich

Durchaus spannend zu lesen, was die dort schreiben. Wobei besonders eine Bewertung ins Auge sticht. So hatte sich ein Fan Tickets für das Konzert der 30-Jährigen in Frankfurt gekauft. Ein toller Abend sei es gewesen, so der Anhänger. Der eigentliche Höhepunkt sollte sich jedoch nach dem Auftritt abspielen. Wenn auch nicht ganz so, wie gedacht.

Das ist Vanessa Mai:

Vanessa Mai wurde am 2. Mai 1992 in Backnang geboren

Ihr eigentlicher Name ist Vanessa Marija Else Ferber

Vanessa Mai wurde als Mitglied der Band Wolkenfrei bekannt

Seit 2017 ist ihr Mann Andreas Ferber

So ist es gute Tradition bei Konzerten von Vanessa Mai, dass sich die Sängerin nach ihren Auftritten immer noch Zeit für Selfies und einen kurzen Plausch mit ihren Zuschauern nimmt. Doch kurz nach dem Selfie folgte der Schock.

Vanessa-Mai-Fan traurig: „Habe grimmig geschaut“

„Der Höhepunkt kam nach dem Konzert. Es war leider eine viel zu kurze Autogrammstunde. Ich habe bei meinem Foto wieder grimmig geschaut“, ist der Fan sichtlich enttäuscht. Und weiter: „Ich überlegte mir, ob ich mich noch einmal für ein schöneres Foto hinten anstellen soll. Aber wenn das jeder machen würde, käme Vanessa nicht nach Hause.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da hat er wohl recht. Aber die 30-Jährige spielt ja noch ein paar Konzerte. Chancen für ein schöneres Foto sind also noch da.

Wie war eigentlich das Konzert von Vanessa Mai in Oberhausen? Hier gibt es die Auflösung.