Netflix: Üble Abzocke! Streamingdienst spricht dringende Warnung aus

Den eigenen Account teilen und mit Freunden und Familie parallel gucken, das geht bei Netflix neuerdings nicht mehr. Der Streaminganbieter hat sein Abo-Modell geändert und das zum Leidwesen vieler Nutzer, die bislang Kosten sparen konnten.

Während diese Netflix-Thematik weltweit für Gesprächsstoff sorgt, sollten Nutzerinnen und Nutzer bei einem anderen Thema ganz genau hinschauen. Denn hier droht ihnen eine üble Abzocke.

Netflix-Kunden hinters Licht geführt

Einmal das Abo abgeschlossen, erwartet man wohl kaum regelmäßige Benachrichtigungen von dem Streaming-Riesen zu bekommen. Bei einer E-Mail mit dem Betreff „Aktualisieren Sie Ihre Kartendaten“, dürften Betroffene aber hellhörig werden. Immerhin will niemand am Ende nicht auf Serien und Co. zugreifen können, weil man sich nicht rechtzeitig um die Aktualisierung der eigenen Daten gekümmert hat.

Doch genau hier liegt das Problem. Denn was so förmlich klingt, ist eigentlich eine miese Masche. Bei der Nachricht handelt es sich um eine sogenannte Phishing-Mail, in der die Abonnenten dazu aufgefordert werden, ihre „Rechnungsdaten schnellstmöglich zu aktualisieren“. Andernfalls ist eine unterbrechungsfreie Nutzung der Netflix-Inhalte nicht gewährleistet.

Ein missbräuchlich verwendetes Netflix-Logo und die „Kundenservice“-Signatur sollen Seriosität vermitteln. Gleichzeitig wird Druck ausgeübt, dass wenn nicht innerhalb von 48 Stunden gehandelt wird, der Dienst unterbrochen wird. Besonders dreist: Bei Fragen oder Bedenken solle man sich ans Support-Team wenden.

Der Streaminganbieter selbst spricht für solche Fälle eine dringende Warnung aus. Denn es geht hier ganz klar um Daten-Klau. Im Hilfe-Center von Netflix heißt es: „Wir werden Sie niemals bitten, personenbezogene Daten per SMS oder E-Mail zu senden.“

Netflix rät: Nicht auf angegebene Links klicken oder Anhänge öffnen. Stattdessen sollen Kunden die Mail an Netflix weiterleiten und sie anschließend löschen.