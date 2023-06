Netflix: Achtung Abo-Falle! DAS sollten Kunden wissen

Zuletzt schockierte Netflix viele Kunden mit der Ansage, knallhart gegen Konto-Sharing vorgehen zu wollen (hier mehr dazu). In letzter Zeit erreichte viele Nutzer jedoch noch eine ganz andere Nachricht, die sofortiges Handeln forderte.

Viele Kunden erhielten die Information, dass ihre Streamingdienst-Nutzung nicht möglich oder zumindest eingeschränkt sei. Allerdings steckte dahinter nicht Netflix, sondern Betrüger. Hier erfährst du, wie du die Masche erkennst.

Netflix-Kunden aufgepasst! DARAUF solltest du nicht eingehen

Unter dem Betreff „Aktualisieren Sie Ihre Informationen“ erhielten viele Netflix-Kunden eine Mail. Doch dabei handelt es sich um Phishing-Mails, wie die „Verbraucherzentrale“ warnt. „Aufgrund einer technischen Störung können wir ihr Abonnement nicht verlängern“, heißt es darin. Angebliche Probleme bei der Rechnungsstellung seien die Ursache, weshalb die Streamingdienste nicht mehr genutzt werden könnten.

+++ DSDS: Ex-Teilnehmerin feiert Netflix-Hammer – SIE performt plötzlich mit einem Weltstar +++

Als typische Vorgehensweise wird im Anschluss eine Aktualisierung der Daten über einen beigefügten Button verlangt. Nur so könnten die Nutzer wieder ihre Lieblingsfilme und Serien gucken. Doch genau da sollten die Alarmglocken schrillen. Betrüger versuchen in den meisten Fällen über einen Link an die vertraulichen Daten ihrer Opfer zu gelangen. In keinem Fall also den Anweisungen folgen!

Noch mehr News:

Doch die Masche ist noch an ein paar weiteren Details erkennbar. Besonders auffällig bei dieser Mail ist die Abbildung von Filmempfehlungen unterhalb des Textes, welche zunächst die Mail seriöser erscheinen lässt. Bei genauerem Hingucken kann man jedoch sehen, dass diese Empfehlungen in einer ganz anderen Sprache verfasst sind. Auch ein genaues Augenmerk sollte immer auf die Absenderadresse der Mail gelegt werden. Daher der dringende Rat: Mail am besten einfach in den Spam-Ordner verschieben und nicht weiter beachten.