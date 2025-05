Desiree Nick spricht nach Naddels Tod Klartext: „Ich finde es abstoßend“

Sie war eine Ikone, jeder kannte sie, jeder hatte irgendetwas über sie zu erzählen. Doch das Leben der Nadja Abd el Farrag, kurz Naddel, es war nicht immer so bunt, wie es in den Klatschspalten wirkte. Naddel litt wiederholt unter gesundheitlichen Problemen. An den großen Veranstaltungen, den großen Shows nahm sie zuletzt nicht mehr teil. Ein letzter großer Auftritt, er blieb ihr verwehrt.

Am neunten Mai 2025 verstarb Naddel in Hamburg. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Aber deutlich wird schon jetzt, wie ihr Leben wird auch ihr Tod zum Medienphänomen. Unzählige Promis teilen plötzlich Fotos mit der Reality-Queen. Ein Fakt, den Désirée Nick in der „AZ“ anprangert.

Désirée Nick spricht über den frühen Tod von Nadja Abd el Farrag

„Die Heuchelei der Branche ist hundert Prozent entlarvt“, so Nick, und weiter: „Ich finde es abstoßend, wie Nadja im Nachhinein noch für den eigenen Content missbraucht wird.“ Nick meint hier die alten Fotos, die fleißig in den sozialen Netzwerken geteilt werden, um Mitgefühl zu zeigen.

Désirée Nick gegenüber der „AZ“: „Genau diese verlogene, verheuchelte Ausbeutung, dieser Opportunismus untalentierter Schmarotzer und Selbstdarsteller, die nichts zu bieten haben, hat Naddel zerbrechen lassen. Sie war völlig fehl am Platz im Showbusiness, weil sie auch nie eine Künstlerin war. Lassen Sie es mich so sagen: Talent ist ein Kokon, ein Mantel, der dich umgibt, ein Schutzschild. Naddel stand nackt da. Sie war ein Party-Girl und mit dem PR-Zirkus völlig überfordert.“

„Es widert mich an“

Und weiter: „Es widert mich an, wie nun auf Naddels Grab getanzt wird, von Kollegen, die sich zu Lebzeiten nicht um sie geschert haben.“

Nadja Abd el Farrag starb am 9. Mai 2025 in einem Krankenhaus in Hamburg. Ihrer Heimatstadt. Die einstige Partnerin von Dieter Bohlen wurde nur 60 Jahre alt.