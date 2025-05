Nadja Abd el Farrag: Ex-Managerin packt aus – rührender Wunsch blieb unerfüllt

Es herrscht Trauer in der Medienwelt. TV-Persönlichkeit Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, ist im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben. Ihre ehemalige Managerin Marion Ellendorf spricht nun über die Tragödie und enthüllt Naddels größten, unerfüllten Wunsch.

Marion, die Naddel lange Zeit managte, ist tief betroffen. „Ich war so durcheinander. Drei Stunden lang. Ich konnte mich gar nicht sammeln, weil mir das so nahe gegangen ist“, erzählt sie im RTL-Interview.

Nadja Abd el Farrag: Ex-Managerin bricht Schweigen

Die beiden hatten eine enge, aber auch komplizierte Beziehung. „Nadja hatte zwei Gesichter. Einmal dieses Fröhliche, das leben will, das Spaß haben möchte. Aber wenn es etwas war, was anstrengend für sie war, das waren auch Interviews oder Fernsehtermine, dann war es anstrengend für sie“, berichtet Marion.

+++ Nach Tod von Nadja Abd el Farrag (†60): Dieter Bohlen nimmt Abschied – „Sehr traurig“ +++

Das führte zu Spannungen zwischen ihr und Marion. Es fühlte sich oft an, als „würde ich gegen eine Wand reden“, erinnert sich die Ex-Managerin. Doch trotz aller Schwierigkeiten behält Marion die guten Seiten von Naddel in Erinnerung. „Was ich an Nadja immer geschätzt habe, war ihre Herzlichkeit. Sie hat immer alles gegeben, obwohl sie nichts hatte.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

In Tränen gesteht Marion, dass sie Naddel bei vielem unterstützte – von der Jobsuche bis zur Verwaltung ihrer sozialen Medien.

Ein Herzenswunsch blieb für Naddel unerfüllt. „Ein Partner, ein Kind, eine vernünftige Beziehung, das war immer ihr Herzenswunsch“, verrät Marion. Doch dieser Wunsch ging nie in Erfüllung.