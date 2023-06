Mickie Krause teilt traurige Zeilen mit seinen Fans. Ein enger Freund des Ballermann-Stars ist plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag verabschiedet er sich jetzt von seinem Schlager-Kollegen Sascha Loudovici.

Immer glücklich und gut gelaunt: So kennen wir Mickie Krause. Doch aktuell ist ihm wohl nicht zum Lachen zumute. Denn der 53-Jährige trauert um seinen verstorbenen Freund Sascha. Seine Fans fühlen mit ihm und sind ebenfalls schockiert über den plötzlichen Tod.

Mickie Krause trauert um Kollegen

Normalerweise veröffentlicht Mickie Krause auf seinem Instagram-Profil Fotos und Videos von wilden Schlagerpartys, bei denen er auftritt. Gute Laune ist da garantiert. Doch bei diesem Beitrag wird schnell klar: Der Schlagerstar ist in Trauer.

Zu sehen ist ein Foto seines verstorbenen Freundes. Dazu schreibt Krause: „Heute vor einer Woche hast du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest: ‚Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist! Lass uns einfach weiter Spaß haben am Leben! Wir freuen uns und irgendwann werden wir uns wiedersehen!‘ Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst!“

Mickie Krause stand mit Sascha auf der Bühne

Weiter heißt es: „Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spaß am Leben! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt! Mach’s gut mein Freund! Du wirst fehlen. Chaos Team Partyshow. Ruhe in Frieden!“

