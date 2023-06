Mickie Krause schockiert Fans: „Wer ist der Typ auf dem Bild?“

Egal, was Mickie Krause auch macht, der Ohrwurm ist vorprogrammiert. Mit Liedern wie „Geh mal Bier hol’n“, „Eine Woche wach“ oder „Mich hat ein Engel geküsst“ wurde er hierzulande berühmt und gehört zu den Ballermann-Stars auf Mallorca.

Dabei sind es nicht nur seine Songs, die ihn unverkennbar machen: Mickie Krause betritt keine Bühne dieser Welt ohne Perücke. Diese ist über die Jahre zu seinem absoluten Markenzeichen geworden. Zu einem ganz besonderen Anlass zeigt sich der Schlagerstar nun aber etwas verändert auf Instagram.

Mickie Krause feiert Jubiläum

Mittlerweile ist Mickie Krause nicht nur einer der beliebtesten Partyschlagersänger, sondern auch einer der dienstältesten. Denn der 52-Jährige war schon aktiv, als es noch nicht mal den bekannten Megapark auf Mallorca gab. Am Samstag (3. Juni) erinnert sich Mickie Krause an seine Anfänge und teilt ein altes Bild mit seinen Fans.

Darauf sieht man einen deutlich jüngeren Mickie, inklusive Perücke, wie er glücklich in die Kamera strahlt. Dazu schreibt er: „Heute vor 25 Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt auf Mallorca am 3.6.1998 im Riu Palace. Da war die Partywelt noch in Ordnung.“ Seine Fans freuen sich mit dem Schlagerstar.

Fans von Mickie Krause erkennen ihn kaum

Die Glückwünsche vonseiten der Fans überschlagen sich in den Kommentaren nur so. Einige freuen sich ganz besonders über den Schnappschuss, den er mit ihnen geteilt hat und schwelgen in Erinnerung:

„Mickie und Riu Palace was war das eine geile Kombi damals. Der Schweiß tropfte von der Decke auf den Teppichboden.“

„Herzlichen Glückwunsch, mega geil! Und wie man sieht, kaum verändert, nur eine etwas andere Frisur.“

„Und wer ist der Typ auf dem Bild?“

„Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf weitere schöne Jahre. „

