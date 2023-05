Mickie Krause: Hammer-Duett in Aussicht? Diese Aussage macht Hoffnung

Wenn er nicht gerade einen Marathon läuft, tritt Mickie Krause als Künstler am Ballermann auf Mallorca auf. Mit Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“, oder „Reiß die Hütte ab“, hat sich der Sänger einen Namen im Party-Mekka auf der Baleareninsel gemacht.

Sich auf seinem Erfolg ausruhen, kommt für Mickie Krause aber nicht infrage. Ganz im Gegenteil, der Entertainer arbeitet regelmäßig an neuen Songs und steht für diverse Projekte vor der Kamera. Und schon bald könnte es die nächsten Hammer-News geben, wie unsere Redaktion exklusiv erfahren hat.

Mickie Krause bald im TV zu sehen

Wenn man Mickie Krause mit Perücke und Sonnenbrille auf der Bühne sieht, könnte man glatt vergessen, dass er abseits vom Rampenlicht ein ganz normales Leben mit seiner Frau und der Familie führt. Um den Menschen hinter der Kunstfigur besser kennenzulernen, ist ESC-Star Conchita Wurst, alias Tom Neuwirth, Mickie Krause jetzt ganz nah gekommen.

Die Sängerin, die 2014 mit „Rise like a Phoenix“ beim Eurovision Song Contest über Nacht zum Star wurde, tritt mittlerweile auch als Moderatorin auf und hat Mickie Krause für ihre ZDF-Show „Music Impossible“ (2. und 9. Juni ab 23.30 Uhr im TV und online ab dem 20. Mai in der Mediathek) getroffen. Auf die Frage, wie sie selbst zu Krauses Fachbereich, Partyschlager, stehe, sagte sie exklusiv im Interview mit dieser Redaktion: „Um vier Uhr früh auf einer Bierbank, so stehe ich dazu. Laut grölend, sturzbetrunken. Funktioniert absolut, würde ich sagen.“

Conchita Wurst äußert Interesse an Duett

Was lustig klingt, hat allerdings eine gewisse Ernsthaftigkeit an sich. Denn ein Duett mit Mickie Krause klingt für Conchita Wurst durchaus machbar. „Ich kann mir alles vorstellen. Ich bin so selbst-illusioniert, dass ich auch glaube, dass ich alles kann.“ Dann räumte sie ein: „Wenn der Mickie das sagt, sofort!“

Conchita Wurst und Mickie Krause lernten sich bei „Music Impossible“ kennen. Foto: ZDF und Michael Clemens

Mickie Krause und Conchita Wurst im Duett – klingt vielversprechend. Immerhin sind beide in ihren Bereichen echte Gewinner-Typen. Konkrete Pläne für die Umsetzung einer solchen Idee gäbe es bislang aber noch keine, so Conchita. Ein großes Problem dürfte dabei allerdings nicht etwa der Mangel an Begeisterung, sondern das Zusammenkommen sein.

Mehr News:

„Eine der größten Herausforderungen ist es, alle Künstlerinnen und Künstler zeitlich unter einen Hut zu kriegen. Die sind alle so viel unterwegs, ich auch eingeschlossen, dass das gerade die größte Herausforderung wäre. Darum haben wir gerade keine konkreten Pläne“, so Conchita.

Die anderen sind übrigens Sarah Engels, Jennifer Weist und Tom Gabel. Sie stellen sich der Aufgabe, einen eigenen Song im Sound des oder der anderen zu performen.