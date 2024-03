Mickie Krause macht intimes Geständnis: „Stand nackt auf der Bühne“

Schlagerstar Mickie Krause erobert auf dem Ballermann mit Songs wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ oder dem Durchbruch-Hit “10 nackte Friseusen“ regelmäßig die Herzen seiner Fans.

Doch jetzt enthüllt der Musiker, dass er auch einmal für ganz andere Dinge auf der Bühne stand.

Schlagerstar ließ die Hüllen fallen

Schlagerstar Mickie Krause kennt man im gewohnten Look – mit unechter Haarpracht und Party-Sonnenbrille. Da grenzt es schon fast an ein Wunder, wenn man ihn ohne alles antrifft – zumindest oben und unten ohne.

Denn jetzt verriet der Entertainer in einem Fragen-Hagel der ZDF-Sendung „Fernsehgarten“, dass er schonmal seine Hüllen auf der Bühne fallen gelassen hat.

Musiker Mickie Krause stellt sich im „Mainzeltalk“ Fragerunde

Doch zurück zum Anfang. Denn der „Mainzeltalk“, indem Mickie Krause dem „Fernsehgarten“ mehreren Fragen Antwort steht, fängt zunächst mit einem harmlosen Thema an: „Wann warst du das letzte Mal eine Woche wach“, will der Sender vom Künstler wissen.

Angelehnt ist die Frage an seinen Hit „Eine Woche wach“. Doch was der Musiker in seinem Lied singt, entspricht so ganz und gar nicht dem Lebensstil des 53-Jährigen. Dennoch verrät er, dass er durch seine vier Kinder zwar viele schlaflose Nächte hatte und auch mal als Jugendlicher zwei bis drei Tage wach war, eine ganze Woche jedoch noch nicht geschafft hat.

+++Mickie Krause haut Fans um: „Bereit dafür?“+++

Weiter geht es mit Fragen zu vergessenen Songtexten oder Tipps, was man am Ballermann besser nicht machen sollte. In der letzten Thematik packt Mickie Krause dann jedoch intime Details aus. „Das Verrückteste, was du je für einen Dreh gemacht hast“, muss der Entertainer beantworten.

Mickie Krause: „Stand nachher nackt auf der Bühne“

Und da schießt er auch gleich los: „Ich habe mit sieben Männern auf der Bühne gestanden und war als Feuerwehrmann verkleidet.“

„Und nachher stand ich nackt auf der Bühne!“, fügt der Schlagersänger hinzu.

Inhalt von Instagram anzeigen

„Aber alles für den guten Zweck, für ‚Showtime of my Life’“, stellt der Sänger klar. In der Sendung strippten 2022 prominente Männer und Frauen, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Damals wurde im Rahmen der Show sogar bei dem Sänger selbst Blasenkrebs festgestellt, welcher jedoch erfolgreich operiert werden konnte.

Mickie Krause war jedoch nicht nur im „Fernsehgarten“ anzutreffen. Denn wie der 53-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Kanal verriet, wirkte er auch als Gast bei „Die große Schlagerüberraschung“ mit, welche Samstagabend im ARD um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Dann aber wieder im gewohnten Look mit Hosen an.