Wie fies war das denn bitte? Ja, der Stachel des Schmerzes sitzt noch immer tief in der Dortmunder Seele. Knapp zwei Monate ist es her, dass der BVB am 27. Mai 2023 die schon sicher geglaubte Deutsche Meisterschaft mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 verspielte und die ganze Stadt in ein kollektives Tränenmeer verwandelte. So nah dran und doch wieder vorbei. Ein gefundenes Fressen für die Fans anderer Vereine, allen voran natürlich von denen, die sich Sympathisanten des FC Bayern München schimpfen. Aber auch die Anhänger von Borussia Mönchengladbach scheinen sich ein wenig Häme nicht verkneifen zu können. So wie Mickie Krause am Samstagabend (30. Juli 2023) im Vorfeld der „Giovanni Zarrella Show“.

Der eingefleischte Fohlen-Fan war als Stargast in der ZDF-Sendung zu Gast. Doch Mickie Krause sang bei Giovanni Zarrella nicht nur ein Medley seiner größten Hits wie „Schatzi schenk mir ein Foto“, „Eine Woche wach“ und „Reiß die Hütte ab“, er hatte mit seiner unverkennbar mitreißenden Art auch die Aufgabe, die Halle schon vor dem eigentlichen TV-Start zum Beben zu bringen.

Mickie Krause nennt den BVB den „Meister der Herzen“

Und so kam der Mallorca-Barde schon einige Minuten vor dem Beginn um 20.15 Uhr auf die Bühne der Dortmunder Westfalenhalle und begrüßte die Anwesenden mit den Worten „Deutscher Meister der Herzen“. Ein Affront für die BVB-Fans in der Halle, die laut buhten, eine Freude für diejenigen, die es nicht mit den Schwarz-Gelben hielten. Schließlich gebührt der Titel „Meister der Herzen“ dem verhassten Revierrivalen und jetzigen Zweitligisten Schalke 04, der 2001, ebenfalls in letzter Sekunde, die Meisterschaft verspielte.

Die fiese Anspielung war aber rasch vergessen, als Mickie Krause zum Warm-Up noch „Schatzi, schenk mir ein Foto“ ansang. Und spätestens, als Krause zum Ende der Show mit Schlager-Urgestein Michael Holm dessen Superhit „Tränen lügen nicht“ sang, waren das Dortmunder Publikum und der Fan der „falschen“ Borussia wieder versöhnt.

Es war nicht die einzige emotionale Szene, die die ZDF-Zuschauer nicht mitbekamen. Vor Start der „Giovanni Zarrella Show“ hatte sich auch der Gastgeber selbst auf der Bühne blicken lassen und sich mit eindringlichen Worten an sein Publikum gewandt. Was Giovanni Zarrella zu sagen hatte.