„Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund: DAS ist streng verboten

Am Samstag ist es endlich so weit. Die „Giovanni Zarrella Show“ kommt nach Dortmund. Zum ersten Mal dreht das ZDF diese Abendsendung in Dortmund. Und es dürfte eine Show der Extraklasse werden. Dafür sprechen schon die Künstler, die das ZDF nach Dortmund eingeladen hat.

Ella Endlich feiert beispielsweise ihren Premierenbesuch in der „Giovanni Zarrella Show“. Ebenfalls dabei: Anna-Carina Woitschack. Und damit nicht genug. Auf der Bühne stehen werden auch: Maite Kelly, Semino Rossi, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P und Heinz Rudolf Kunze.

„Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund mit strengen Regeln

Dazu unterbricht Schlagerstar Kerstin Ott ihre TV-Pause. Mickie Krause wird zusammen mit Anna-Maria Zimmermann seinen Song „Schatzi, schenk mir ein Foto“ neu vertonen, und Schlagerlegende Michael Holm („Mendocino“, „Tränen lügen nicht“) schaut kurz vor seinem 80. Geburtstag bei Giovanni Zarrella vorbei.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit noch lange nicht genug. Auch internationale Stars finden den Weg nach Dortmund. „Simply Red“ werden auf der Bühne der altehrwürdigen Westfalenhalle stehen. Ebenso Superstar Michael Bolton. Dementsprechend hoch sind auch die Sicherheitsvorkehrungen vor und während der Show, wie das ZDF gegenüber dieser Redaktion mitteilte.

Keine Getränke im Veranstaltungssaal

„Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Jacken, Mäntel, Rucksäcke und Taschen größer A4, Kameras, Plakate und Transparente größer A3 mit in den Saal genommen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, größere Handtaschen oder Rucksäcke, etc. bereits im Auto zu lassen. Eine kostenpflichtige Garderobe befindet sich im Foyer. Es handelt sich um eine TV-Liveshow mit viel Kamera- und Pyrotechnik, aus diesem Grund ist es untersagt, während der Veranstaltung seinen festen Sitzplatz zu verlassen (außer für Toilettengänge)“, heißt es vom ZDF.

Mehr Nachrichten:

Ebenfalls verboten sind Speisen und Getränke im Saal. Essen und Trinken ist nur im Foyer möglich. Einlass und Check-In ist ab circa 17 Uhr. Einlass in den Saal ab 18 Uhr. Bis 19.45 Uhr müssen alle ihre Sitzplätze eingenommen haben. Alle weiteren Infos zur „Giovanni Zarrella Show“ aus Dortmund findest du hier.