Michelle bringt Tochter Marie Reim vor laufender Kamera zum Verzweifeln – „Kann doch nicht wahr sein“

Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Schlagerstar Michelle und ihre Tochter Marie Reim sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Von Konkurrenzkampf ist bei den beiden Frauen nichts zu merken.

Dass es zwischen Mutter und Tochter aber auch mal schwierig werden kann, zeigen Michelle und Marie am Freitagabend (17. Juni) in der Vox-Show „Die Hitwisser“. Hier gilt es, Musikfakten zu erraten. Gespielt wird im Team gegen andere Promis. Bei einer Aufgabe wird es dann allerdings kritisch, denn während Marie Reim alles gibt, scheitert es an Mama Michelle.

Michelle und Marie Reim kommen in Vox-Show bei DIESER Aufgabe an ihre Grenzen

Die Aufgabe ist simpel. Marie Reim malt und ihre Mutter muss erraten, worum es sich handelt. Gesucht wird „Lady Gaga mit Pokerface“. 2008 landete die Sängerin mit dem Song einen Mega-Hit. Dass sie das nötige Musikwissen hat, zeigte Michelle bereits in den vorherigen Spielrunden.

Das ist Schlagerstar Michelle:

Michelle heißt eigentlich Tanja Gisela Hewer

Sie wurde am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren

Zwischen 1999 und 2001 war sie mit Schlagerstar Matthias Reim zusammen

Das Paar hat eine Tochter: Marie Reim

Seit Februar 2021 ist Markus Krampe der neue Manager von Michelle. Er arbeitete zuvor bereits mit Michael Wendler zusammen

Zuletzt war sie in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ zu sehen

Während Marie malt, zeigt sich Mama Michelle allerdings planlos. Als Marie eine Karte aufzeichnet, glaubt sie damit bereits die Lösung gemalt zu haben. Fehlanzeige! „Ach, Monopoly!“, entfährt es Michelle.

Michelle bringt mit Ratlosigkeit Tochter Marie Reim zur Verzweiflung

„Das kann doch nicht so schwer sein, Mama“, sagt Marie sichtlich angespannt. Weil ihre Mutter mit ihren Zeichnungen so gar nichts anfangen kann, fragt Marie schließlich: „Darf ich mit wem anders spielen?“

Michelle bringt ihre Tochter Marie Reim im TV zum Verzweifeln. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON, IMAGO / Revierfoto

Die 22-Jährige ist sichtlich verzweifelt. Einige überarbeitete Zeichnungen später, weiß Michelle dann endlich Bescheid. Bis zum nächsten Quiz ...

Die ganze Folge zeigt Vox auch online in der Mediathek bei RTL+

