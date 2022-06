Michelle: Schlager-Sängerin fassungslos, als sie DAS sieht – „Ganz furchtbar“

Sängerin Michelle eilt derzeit von einem Auftritt zum nächsten. Am Samstag (11. Juni) ging es von einem Auftritt in Oberhausen beim Tagesfestival „Oberhausen Olé“ hoch in den Norden. Dort hatte sie einen Kurzauftritt auf dem Elbstrand Festival in Drochtersen.

Und kurz danach ging es auf einen Flugplatz, denn der nächste Gig stand schon in den Startlöchern. Denn am Sonntagmorgen ging es direkt von Freiburg aus in den Europapark Rust zu „Immer wieder sonntags“. Doch diese Strecke musste sie fliegen – im Privatjet, versteht sich. Als Michelle und ihr Team auf dem Flugplatz ankamen, konnte der Schlagerstar kaum glauben, was sie da sah! Sie bekam es mit der Angst zu tun.

In ihrer Instagram-Story teilt Michelle ihr Künstlerleben mit ihren Fans. Als sie mit ihrer Crew am Flughafen ankam, wollte sie ihren 103.000 Fans auf der Social-Media-Plattform zeigen, mit welchem Privatjet sie gleich fliegen wird.

Das ist Schlagerstar Michelle:

Michelle heißt eigentlich Tanja Gisela Hewer

Sie wuerde am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren

Zwischen 1999 und 2001 war sie mit Schlagerstar Matthias Reim zusammen

Das Paar hat eine Tochter: Marie Reim

Seit Februar 2021 ist Markus Krampe der neue Manager von Michelle. Er arbeitete zuvor bereits mit Michael Wendler zusammen

Zuletzt war sie in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ zu sehen

Plötzlich sah die Blondine ein kleines Propellerflugzeug hinter sich stehen. „Das ist sie nicht, hoffe ich. Das wäre ganz furchtbar – ich sterbe“, erzählte sie leidend. Um sich zu beruhigen, trank sie erst einmal einen Sekt mit ihrem Team mitten auf der Startbahn.

Michelle hat ein Wochenende voller Auftritte. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Michelle: Propellerflugzeug oder Privatjet? Das ist hier die Frage

In der nächsten Sequenz ihrer Instagram-Story sitzt Michelle bereits im Flugzeug. Ob sie mit der kleinen Propellermaschine oder dem Privatjet fliegt, ist leider nicht zu erkennen. „Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Leben wieder“, sagt sie und lacht.

„Und los geht’s Richtung Sonnenuntergang!“ Doch Michelle und ihrem Team geht es gut. Sie ist am späten Abend sicher in Freiburg angekommen und hat ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ mit großem Erfolg absolviert!

