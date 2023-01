Michelle: Schock kurz vor Spanien-Urlaub! Sängerin fällt auf fiese Betrugsmasche herein

Die Schlagersängerin Michelle wurde Opfer einer fiesen Betrugsmasche. Auf ihrem Weg in den Spanien-Urlaub wurde sie eiskalt bestohlen. Den Verbrechern blickte sie dabei direkt in die Augen.

Denn die Diebe sind mit einer perfiden Masche vorgegangen. Mit ihrem Auto fuhr Michelle in Richtung Spanien. Eine kleine Verschnaufpause wurde ihr dabei jedoch zum Verhängnis.

Michelle: Alles weg – Täter gehen eiskalt vor

Als die 50-Jährige am Sonntag (22. Januar) einen kleinen Zwischenstopp einlegte, sollen Diebe unbemerkt ihre Handtasche aus dem Auto entwendet haben, das soll Michelle laut „MDR“ in ihrer Instagram-Story kurz darauf veröffentlicht haben. Ihren Angaben zufolge habe eine fremde Person sie an der Fahrertür angesprochen, doch das war offensichtlich nur ein Ablenkungsmanöver. Denn während der eine Michelle in ein Gespräch verwickelte, soll zeitgleich eine andere Person die Beifahrertür geöffnet und die Handtasche der Sängerin geklaut haben.

Mit im Wagen saß auch ihrer kleiner Hund Maggy, doch selbst der schlug wohl keinen Alarm. Glücklicherweise hätten allerdings zwei Zeugen die Tat beobachtet und Michelle auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Allerdings ergriffen die Täter schnell die Flucht, sodass die Entertainerin nur noch die Nummer der Polizei wählen konnte. Daraufhin habe Michelle die Beamten mit auf das Polizeipräsidium begleiten müssen.

Dort erstatte die Musikerin Anzeige. Bargeld, Kreditkarten, Führerschein und Personalausweis seien jedoch weg gewesen. Auch wenn der Vorfall schockierend sei, wolle sich die Sängerin deshalb nicht voreilige Schlüsse ziehen: „Es ist schon krass. Ich vertraue einfach den Menschen und das werde ich auch weiterhin tun. Das wird mich nicht ablenken, das Gute im Menschen zu sehen, in jedem“, wird Michelle vom „MDR“ zitiert.