Michael Wendler und Laura Müller wollen Hochzeitsfeier nachholen – erste Details stehen fest

Seit 2018 sind Michael Wendler und Laura Müller ein Paar. Zwei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort in Florida. Doch die große Hochzeitsfeier blieb aus – Corona machte dem Paar einen Strich durch die Rechnung.

Nun wollen Michael Wendler und Laura Müller die verpasste Sause nachholen. Erste Details dazu haben sie in ihrer neuen Podcastfolge verraten.

Michael Wendler und Laura Müller: HIER soll die Hochzeitsfeier stattfinden

Als Michael Wendler damals seine Beziehung zu der gerade erst 18-Jährigen öffentlich machte, schlossen böse Zungen bereits Wetten ab, wann wieder Schluss sein würde. Doch das ungleiche Paar mit einem Altersunterschied von 28 Jahren belehrte alle eines Besseren, ihre Liebe hält nach wie vor an. Nun wollen sie sich endlich auch im großen Rahmen das Ja-Wort geben, das verrieten sie in ihrem Podcast „Die Wendlers“.

Nach der eher klein gehaltenen standesamtlichen Trauung in Florida im Juni 2020 soll bald die große Zeremonie nachgeholt werden. Zusammen mit „RTL“ war bereits eine große Fete in Las Vegas geplant, dann folgte Griechenland, doch jedes Mal erlitt das Paar einen Rückschlag. „Die Pandemie hat alles platt gemacht“, erklärt der einstige Schlager-Star. Nun stecken die verliebten Turteltauben wieder mitten in den Planungen. „Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden unser Ja-Wort geben“, plaudert die 23-Jährige in der Podcast-Folge aus.

Eilig haben es Michael Wendler und Laura Müller jedoch nicht, denn die frisch gebackenen Eltern wünschen sich, dass Baby Rome die Eheringe zum Altar bringt. Doch der kleine Sohn wird mit seinen vier Monaten wohl noch nicht laufen können. Da müssen sich die beiden und ihre Fans wohl noch etwas gedulden.