Michael Wendler ist wieder Papa geworden. Diese Nachricht versetzte in der vergangenen Woche ganz Deutschland in Aufregung. Sollte die Geburt doch eigentlich bei RTL Zwei in einer Dokumentation gezeigt werden, musste nach der raschen Absage des Senders nun ein einfaches Posting in den sozialen Medien genügen.

„Liebe Fans und Freunde, vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es gut und wir sind überglückliche Eltern“, schrieb der Wendler beispielsweise bei Telegram.

Michael Wendler teilt Sprachnachrichten bei Telegram

Später erschien dann via Instagram noch ein Post von der frischgebackenen Mama Laura Müller. Sie bat darum, dass man ihre Privatsphäre schützen möge, erklärte, dass man Rome Aston nicht in der Öffentlichkeit zeigen wolle (hier findest du die ganze Nachricht).

Nachdem sich das Paar dann noch darüber beschwert hatte, dass doch Fotos des Kindes in der Boulevardpresse gezeigt wurden, herrschte erst einmal Funkstille. Bis zum vergangenen Samstag (1. Juli 2023). Da erschienen auf Michael Wendlers Telegram-Kanal plötzlich zwei Sprachnachrichten. Zu hören war die Stimme von Laura Müller.

Nachrichten wenig später wieder gelöscht

Wer nun hoffte, dass sich Laura und der Wendler noch einmal ausführlich zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes äußern würden, wurde jedoch enttäuscht. Schon wenige Minuten nachdem die beiden Sprachnachrichten auf dem Kanal des Sängers geteilt wurden, waren sie auch schon wieder verschwunden.

Wir haben bei Michael Wendler nachgefragt. Bei den Sprachnachrichten habe es sich um „Irrläufer“ gehandelt, erklärt der Schlagerstar. Diese seien privat an Freunde gerichtet gewesen. Michael Wendler nutzt seinen Telegram-Kanal nur noch vereinzelt für Kommunikation mit seinen Fans. Hatte er im März doch gar angekündigt, den Kanal, auf dem er lange krude Inhalte geteilt hatte, ganz zu löschen. Geschehen ist dies bislang jedoch nicht.