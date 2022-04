Michael Wendler: Neues Foto mit Laura – es lässt keine Fragen offen

Da sind sie wieder. Nachdem sich Laura Müller und ihr Gatte Michael Wendler ob kruder Corona-Aussagen zunächst ein wenig von Instagram entfernt hatten, versucht nun zumindest Laura wieder regelmäßig Klicks zu generieren.

Und wie schafft man das am besten bei Instagram? Richtig: Mit sexy Outfits und nackter Haut. So ist es wenig verwunderlich, dass Laura Müller ausgerechnet jenes Foto mit Michael Wendler ausgesucht hat, um es auf Instagram zu posten.

Michael Wendler: Sexy Pärchenfoto mit Laura Müller

Wer nun schon panisch die Seite schließen will... Keine Sorge, es ist nicht Michael Wendler, der sich in sexy Klamotten auf dem Bild zeigt. Dafür scheinen dem ehemaligen Schlagerstar aber die sexy Klamotten seiner jungen Frau ziemlich gut zu gefallen.

Die hat sich nämlich bei angenehmen 30 Grad in „Saus West Florrrida“ in ihr Leder-Outfit gezwängt und posiert nun sexy an ihren Mann gelehnt für den Fotografen.

Michael Wendler: Foto lässt keine Zweifel zu – DIESES Körperteil mag der Wendler besonders

Und der Wendler? Dem scheint das richtig zu gefallen. Das zumindest beweisen gleich zwei Details. Ein glückliches Lächeln und die linke Hand dezent auf dem Po der Geliebten platziert. Welcher Körperteil seiner Frau ihm am liebsten ist, dürfte dieses Foto wohl zweifelsfrei beweisen.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler heißt mit bürgerlichem Namen Michael Norberg

Er wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Mit Songs wie „Sie liebt den DJ“ oder „Egal“ wurde der Wendler berühmt

2020 folgte der tiefe Fall. Wendler verscherzte es sich mit Sendern, Werbepartnern und seinem Manager, als er mit kruden Corona-Theorien an die Öffentlichkeit ging

Mit Laura Müller lebt der Wendler nunmehr in den USA

Laura selbst war bereits nackt im Playboy zu sehen

Es scheint, als würden die beiden ihre Zeit in den USA mehr als genießen. Erst Anfang der Woche düsten Laura und Michael Wendler mit dem Boot über das Meer. Immer dabei: Ihr neuester Neuzugang. Der kleine Welpe Smoke.

Und Laura? Die scheint trotz der schlechten Presse über ihren Mann immer noch glücklich zu sein. Zu dem neuen Foto schreibt die 21-Jährige kurz und knapp: „Liebe dich!“

Wow, so darf Laura Müller sonst nur ihr Gatte sehen. Diese Fotos sind wirklich heiß.