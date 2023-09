Michael Wendler schwurbelt weiter: „Ein inszeniertes Verbrechen“

Michael Wendler ist und bleibt ein Mysterium. Auf dem Gipfel seiner Karriere – Wendler war Juror bei DSDS, feierte Charterfolge, seine Partnerin Laura Müller sorgte für einen riesigen Run auf Playboymagazine – wandte sich der Musiker mit kruden Aussagen über die Corona-Pandemie an die Öffentlichkeit. Sogar der Begriff „KZ“ blieb nicht unerwähnt.

Seine Karriere in Deutschland endete mit diesen Aussagen. Wendler verlor seinen Job bei „Deutschland sucht den Superstar“, Auftritte blieben aus. Zusammen mit Laura lebt Michael Wendler nunmehr in den USA. Das Paar hat ein Kind. Der Sänger plant, seine Musikkarriere wieder anzuschieben.

Michael Wendler hält Corona-Pandemie für ein „inszeniertes Verbrechen“

Doch auch das gestaltet sich schwierig. Ein Schlagerfestival in Griechenland wird kurz nach der Bekanntgabe Wendlers als Haupt-Act gecancelt. Nun soll ein Auftritt in der Schweiz als erstes Konzert seiner Tour folgen. Auftritte in Deutschland? Frühestens im Jahr 2025. Doch auch da sind die Zweifel groß.

„Ich verwette meine rechte Arschbacke, dass kein einziger Veranstalter in Deutschland den Wendler auf die Bühne lässt“, sagte beispielsweise Sänger Matthias Distel (besser bekannt als Ikke Hüftgold) gegenüber dieser Redaktion.

Michael Wendler teilt AfD-Videos

„Denn Wendler hat während Corona unser Land und unsere Demokratie mit irrsinnigsten Wahnvorstellungen und absurden Lügen komplett in den Dreck gezogen. Ich empfehle ihm erstmal eine glaubhafte und fundierte Entschuldigung“, so Distel weiter.

Doch die blieb bislang aus. Wendler schwurbelt auf Twitter munter weiter. „Die Corona-Pandemie war und ist ein inszeniertes Verbrechen. Es kommt der Tag der kompletten Aufklärung… Das alles habe ich schon vor drei Jahren angeprangert und wurde dafür aufs Übelste diskreditiert, diffamiert, finanziell angegriffen und mit der Nazikeule erschlagen“, schreibt der Sänger zu einem Video, das AfD-Politikerin Alice Weidel zeigt. Die fordert darin, das „ganze Coronamaßnahmen- und Impfchaos“ aufzuarbeiten, und fragt sich, wo die Leute, die dies angeblich zu verantworten haben, zur Verantwortung gezogen werden.