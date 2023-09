Laura Müller: Michael Wendlers Frau packt aus – „Ich musste lügen“

Fünf Jahre sind Laura Müller und Michael Wendler nun schon ein Paar. Drei davon verheiratet. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte noch niemand an ihre echte Liebe geglaubt, zumal Michael Wendler (51) 28 Jahre älter ist als Laura (23).

Doch das Paar ließ sich davon nicht unterkriegen, hat mittlerweile sogar einen Sohn namens Rome Aston. Im Netz verrät das einstige Playboy-Covergirl jetzt noch nie gehörte private Details zu ihrer Lovestory.

Laura Müller: „Ich musste lügen“

Nun ist er also für alle zugänglich, der Podcast von Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller. Eigentlich sollte das Projekt für 29 Euro auf der Plattform „Patreon“ zu hören sein, doch nun können es die beiden Wahl-Amerikaner dank eines Sponsors kaum erwarten, die Folgen auf ihrem Instagram-Kanal für alle zu veröffentlichen. In Folge 1 sprechen Laura Müller und Michael Wendler ganz offen über die erste Zeit ihres Kennenlernens.

Laura wollte den Sänger damals in Düsseldorf besuchen. Ihrem Vater musste sie aber eine Notlüge auftischen.

„Das war nicht so einfach, nach Düsseldorf zu kommen. Ich habe da ja noch bei meinen Eltern gewohnt, beziehungsweise bei meinem Papa und seiner Freundin. Ich bin eigentlich immer ein ehrlicher Mensch und habe sogar gesagt, dass ich auf ein Privatkonzert von Michael Wendler eingeladen bin“, erzählt Laura ganz offen im Podcast.

„Ich musste lügen. Es war eher eine Notlüge, weil ich wusste, dass Michael nicht akzeptiert wird. Es war ja auch noch ganz ganz frisch, wir wussten ja selber noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Wir beide wussten immer, es soll eine Beziehung werden und nichts anderes. Aber wir kannten uns ja erst ein paar Stunden.“

Michael Wendler: Diese Sache verwirrt ihn

Bei einer Sache muss Michael Wendler aber noch mal nachhaken. Er fragt seine Liebste: „Was meinst du damit, nicht akzeptiert?“ Laura: „Von meinem Vater. Nicht weil du älter bist, sondern er hatte generell Probleme, irgendjemanden zu akzeptieren.“

Denn bis zu dem Zeitpunkt hatte Laura noch nie einen Mann nach Hause gebracht.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass er es nicht so gerne gesehen hätte, wenn ich einen Partner mit nach Hause bringe. Auch einen jüngeren Mann“, so Laura weiter. Ihr Vater erlaubte ihr schließlich, zum „Konzert“ zu fahren, was so natürlich gar nicht stattgefunden hatte. Aber zu dem Zeitpunkt war sie ohnehin bereits 18.

Der Rest ihrer Liebesstory ist bekanntlich Geschichte. Aktuell leben Laura Müller und Michael Wendler in Florida und genießen ihr Glück als kleine Familie mit ihrem Sohn.