Laura Müller macht Geständnis – DAS dürfte Michael Wendler nicht schmecken

Seit Juni dieses Jahres sind Laura Müller und ihr Mann Michael Wendler stolze Eltern eines Sohnes. Im Netz gab das einstige Playboy-Covergirl unlängst ein paar Einblicke in die neue Mutter-Rolle.

Jetzt nimmt die Wahl-Amerikanerin ihre Fans sogar mit in ihren Alltag und macht ein Geständnis über etwas, was ihrem Liebsten Michael Wendler eher weniger schmecken dürfte.

Laura Müller macht Geständnis im Auto

Es war ein echter Hammer, als sich Laura Müller Mitte August plötzlich bei ihren Instagram-Followern meldete und sogar über ihren Sohn Rome Aston sprach. Seit bekannt wurde, dass die 23-Jährige und der Sänger Nachwuchs erwarten, machte sich das Paar in der Öffentlichkeit rar, genoss die Zeit zu weit in Florida – seinem aktuellen Wohnsitz.

Doch die lieben „Grüße aus dem Babylager“, die Laura vor wenigen Wochen verbreitete, sollten nur der Anfang sein. Mittlerweile gibt es wieder regelmäßige Updates aus dem Hause Wendler, was nicht zuletzt auch am neuen Podcast-Projekt der beiden liegen dürfte, bei dem Laura und Michael ohnehin aus ihrem Leben berichten.

In ihrer Instagram-Story meldet sich Laura Müller jetzt sogar beim Autofahren. Nicht am Steuer, sondern auf den billigen Plätzen im hinteren Teil des Wagens. Dazu schreibt sie: „Vom besten Beifahrer zum besten Ich-sitze-jetzt-neben-meinem-Baby-und-bewache-es Fahrer.“ Soll also heißen: Die Neu-Mami will lieber hinten beim Baby sitzen, anstatt vorne bei ihrem Mann. Für Michael Wendler sicher eine ungewohnte Situation, die ihm nicht so schmecken dürfte.

Doch Laura ist nicht allein mit der Situation.

Kurze Zeit später folgt nämlich noch ein weiterer Post der Influencerin, in dem sie aufzeigt, dass es auch anderen Frauen so geht wie ihr. So veröffentlicht sie einen Fan-Kommentar, in dem es heißt: „Bei uns genauso“. Das ist Bestätigung genug für Laura Müller, sie schreibt daraufhin happy: „Ich bin nicht allein.“

