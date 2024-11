Michael Wendler bestätigt Konzert in Bochum: „Was ihr macht, ist Harakiri“

Das Konzert-Drama um Michael Wendler, es hat das Potenzial, eine Neverending-Story zu werden. Wir erinnern uns: Erst die Absage eines Festivals in Griechenland, dann stemmte sich der Oberhausener Stadtsportbund gegen einen Auftritt, nun sagte nach deutlichen Worten von Ikke Hüftgold auch das Dorf Münsterland einen geplanten Auftritt des gefallenen Schlagerstars ab.

Doch Michael Wendler hat Ersatz in petto. Der Mann, der in der Vergangenheit durch absurde Verschwörungstheorien in Ungnade gefallen war, kündigte nun einen Auftritt in Bochum an. Genauer gesagt: In der Kultdisco „Prater“.

Michael Wendler kündigt Konzert in Bochum an

„Ich freue mich, euch ein weiteres Konzert für den 24. Mai 2025 im PRATER BOCHUM – anzukündigen. Das Konzert ist Teil einer von mir geplanten Deutschland-Tournee 2025 unter dem Titel ‚Die Rückkehr des Königs‘. Weitere Konzerte und Termine sind bereits in Planung und werden in Kürze bekanntgegeben“, so Wendler bei Facebook.

Doch es regt sich schon Widerstand. Auf der Facebook-Seite des „Prater“ laufen die Gäste Sturm gegen das Konzert von Michael Wendler. „Ihr lasst den Wendler bei euch rein!? Unglaublich! Und jetzt bitte nicht mit dem Spruch kommen , jeder hat eine zweite Chance verdient“, schreibt da beispielsweise eine Followerin.

„Was ihr da macht, ist Harakiri“

Eine andere ergänzt: „Was ihr da macht, ist Harakiri. Ihr werdet andere Interpreten verlieren, nur weil ihr an dem Wendler festhaltet, mit dem man keinen Blumentopf mehr gewinnen kann! Das wird wenn überhaupt eine Buh-Veranstaltung werden, die negativ an euch hängen bleiben wird.“

Ein Dritter schreibt: „Na, da werden jetzt alle anderen absagen wenn ihr dem Wendler eine Bühne bietet. Zeigt auch nur eure eigene Gesinnung, wenn man dem eine Bühne gibt.“ Während ein anderer Follower ergänzt: „Der Wendler tritt bei euch auf? Schämt euch!“