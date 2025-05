Michael Wendler: Video beweist es – nun herrscht Gewissheit

Michael Wendler (52) plant sein großes Comeback auf deutschen Bühnen. Nach seinen Eskapaden mit Verschwörungsmythen und Schwurblereien ist er bereit für einen Neustart. Am Samstagabend (24. Mai) soll es in der Bochumer Diskothek Prater soweit sein.

„Ich komme wieder“, verkündete Wendler vor einigen Wochen in einem Video. Mit dem Auftritt in Bochum startet er seine Tour. „Das wird ’ne Riesenparty. Ich freu‘ mich, euch zu sehen“, verspricht er seinen Fans. Die Erwartungen sind hoch. Doch die Frage bleibt: Wird Wendler wirklich auftreten?

Michael Wendler: Jetzt herrscht Klarheit

Die Diskothek Prater bewirbt den Abend groß. Der „König des Popschlagers“ will nicht nur seine größten Hits, sondern auch sein neues Album „Unfassbar stark“ präsentieren. Weitere Konzerte sind in Datteln, Salzwedel und Oberhausen geplant. Doch andere Veranstalter, etwa in Beelitz und Legden, haben seine Auftritte nach Kritik abgesagt. Jetzt gibt es endlich Klarheit!

+++ Auch für dich spannend: Michael-Wendler-Konzert in Bochum plötzlich ausverkauft: „Schon komisch“ +++

Auf der Instagram-Seite des Praters spricht Wendler selbst in die Kamera. „Ich bin gut in Deutschland angekommen. Und heute Abend ist es endlich so weit: Nach fünf Jahren und zwei Monaten werde ich wieder auf der Bühne stehen – und zwar im Prater Bochum.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich freue mich sehr auf euch. Auf eine schöne Party mit all meinen großen Hits und natürlich auch mit den neuesten. Wir sehen uns!“, sagt er voller Vorfreude.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Damit sind alle Zweifel beseitigt. Wendler wird am Samstagabend (24.05) in Bochum auftreten. Seine Fans können sich auf eine Show mit alten und neuen Hits freuen.

Warum die Bochumer Discothek plötzliche alle Fans des Schlagersängers warnt, erfährst du hier: Michael Wendler in Bochum: Diskothek warnt Fans.