Micaela Schäfer gesteht: SIE würde sie direkt abschleppen

Bauch, Beine, Po: Es gibt nur wenig, was Micaela Schaefer nicht gerne öffentlich preis gibt. Auf der Erotik-Messe „Venus“ in Berlin bieten sich dafür zahlreiche Gelegenheiten, und die nutzt das Erotikmodel gerne, um im Rampenlicht zu stehen und vor Handy-Kameras in sexy Outfits zu posieren.

Der Reality-TV-Star hat sich seit ihren Auftritten bei GNTM und dem RTL-Dschungelcamp ein wahres Erotik-Imperium aufgebaut. Kein Wunder: Bei ihren Beauty-OPs oder Tattoo-Sessions hat Micaela Schäfer oft ein Kamerateam an ihrer Seite, das sie hautnah begleiten darf.

Micaela Schäfer – im Netz verrät sie ein Geheimnis

Eigentlich steht das Erotik-Starlet auf Männer, aber die Micaela Schaefer, die am 1. November ihren 40. Geburtstag feiert, macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich hin und wieder auch zu Frauen hingezogen fühlt. Und wo kann es schon attraktivere Ladys geben als auf der größten Sex-Messe Deutschlands?

Küsschen hier, Küsschen da! Auf ihrem Instagram-Kanal postet Micaela Schäfer ein Bild, auf der sie eine hübsche Frau in Bustier und schwarzen Minirock küsst. Auf den Mund! Moment mal, DIE kennt man doch…

Micaela Schäfer: DIESE Frau küsst sie in aller Öffentlichkeit!

„Irgendwie hätt‘ ich Bock, Anne Wünsche abzuschleppen“ gibt Micaela mit dem Hashtag „loveisintheair“ ganz unverhohlen zu. Die Influencerin aus Cottbus feiert ihre Premiere als Markenbotschafterin bei der Erotikmesse „Venus“. Bekannt wurde die 32-Jährige durch ihre Auftritte bei „Berlin Tag & Nacht“ auf RTL2, seitdem ist sie vor allem mit ihren Posts auf Youtube und Instagram erfolgreich. Aktuell sorgt sie mit Nacktaufnahmen auf dem Online-Portal „Onlyfans“ für Aufsehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotzdem ist für die ehemalige Soap-Darstellerin die Welt der Sex-Toys und Pornostars Neuland, der Ausflug auf die Erotikmesse „Venus“ in Berlin scheint die dreifache Mutter ein wenig zu überfordern. „Die laufen hier ja alle nackt rum“, stellt Anne Wünsche irritiert in einer Insta-Story fest.

Noch mehr News:

Dass aus dem sexy Flirt auch ein heißes intimes Date wird, ist eher unwahrscheinlich: Anne Wünsche ist schon lange mit dem Synchronsprecher Karim El Kammouchi zusammen, und auch Micaela Schäfer ist seit 2019 glücklich mit einem Berliner Gastronomen liiert.