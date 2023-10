Micaela Schäfer auf der Sex-Messe: Neues Tattoo verwirrt alle

Einmal im Jahr pilgert alles, was im Erotik-Business in Deutschland Rang und Namen hat, auf das Berliner Messegelände am Funkturm. Immer ganz vorne mit dabei: Micaela Schäfer, Deutschlands berühmteste Busen-Botschafterin. Auf der Fachmesse „Venus“ in Berlin präsentiert die deutsche Erotikindustrie jedes Jahr im Oktober aktuelle Trends und Themen.

Die Stars und Sternchen der Branche geben sich ein Stelldichein und sorgen für ein großes Hallo. Über 30.000 Besucher werden erwartet, wenn die „Venus“ vom 26. bis 29. Oktober ihre Türen öffnet. Kein Wunder: Wo sonst kann man ein Autogramm mit Micaela Schäfer ergattern oder vielleicht sogar ein Selfie mit ihr machen?

Venus Berlin: Micaela Schäfer zeigt gern, was sie zu bieten hat

Bekannt wurde Micaela Schäfer durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel der ProSieben Show „Germanys Next Topmodel“ im Jahr 2006. Bei Heidi Klum konnte sie sich zwar nicht durchsetzen, dafür hat sie aber zweimal den Venus Award als „Bestes Erotikmodel Deutschlands“ abgeräumt. Auch im Reality-TV ist die gebürtige Leipzigerin, die in Berlin aufgewachsen ist, häufig unterwegs: 2018 zog sie ins Sommerhaus der Stars ein, 2022 war Micaela Schäfer bei Jubiläumsstaffel von Promi-Big-Brother auf Sat.1 zu sehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal sendet sie liebe Grüße an ihre Fans von der Berliner Erotikmesse und fragt keck: „Fällt euch etwas an mir auf?“ Was meint sie wohl? Auf dem Bild ist die Beauty-Queen in einem pinkfarbenen Top zu sehen, das viel Haut zeigt.

Micaela Schäfer mit neuem Tattoo: Was hat sie geritten?

Unterhalb ihres Schlüsselbeins blitzt frech ein kleiner schwarzer Schriftzug hervor. Hat sich die 40-jährige Nackt-Schnecke extra für die „Venus“ ein neues Tattoo stechen lassen? „I’m belief in love“ ist dort zu lesen. Hoffen wir mal für Micaela, dass es „nur“ ein Klebetattoo ist.

Denn der englische Satz enthält gleich zwei Fehler und macht absolut keinen Sinn. „I believe in love“, müsste es richtig heißen. Übersetzt: Ich glaube an die Liebe.

Ob Micaela Schäfer im Privatleben ihre große Liebe bereits gefunden hat? Hoffen wir mal nicht, dass es die Person war, die ihr dieses fehlerhafte Tattoo verpasst hat.