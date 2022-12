Micaela Schäfers irrer Drei-Brüste-Plan: Beauty-Doc schlägt die Hände über dem Kopf zusammen

Wer sich Bilder von vor ein paar Jahren ansieht, wird Micaela Schäfer heute wohl kaum noch erkennen. 2006 noch nahm sie ganz natürlich bei Heidi Klums Model-Show „Germany’s next Topmodel“ teil. Doch dann geriet die heute 39-Jährige in eine Art Beauty-Wahn. Ob Brüste, Bauchmuskeln oder Po-OP: kaum ein Körperteil blieb beim Alten.

Eine ganz besondere Operation hat sich der „Promi Big Brother“-Star aber NOCH nicht getraut. Micaela Schäfer träumt von einer dritten Brust. Wie das aussehen soll oder warum jemand sich so etwas überhaupt wünschen sollte – das weiß wohl nur das Nackt-Modell selbst. Im Sat.1-TV-Knast kam die Idee jedenfalls nicht soooo gut an.

Das sagt ein Arzt zu Micaelas Drei-Brüste-Plan

Katy Karrenbauer jedenfalls zeigte sich entsetzt: „Ich finde es ganz furchtbar, dass Micaela einen Freak aus sich machen will, nur, um aufzufallen“, so die ehemalige „Hinter Gittern“-Darstellerin. Und auch Sam Dylan war wenig begeistert: „Sowas kenne ich nur aus Horrorfilmen und selbst da habe ich es noch nicht gesehen. Ich kann niemanden empfehlen, sich eine dritte Brust machen zu lassen.“

Doch was sagt ein Experte zu der Idee mit den drei Brüsten? Dr. Jens Altmann ist leitender Arzt der Bodenseeklinik und Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin (IGÄM e.V.). Er sagt auf Nachfrage: „Wir sind manchmal ehrlicherweise irritiert, was wir von Prominenten – genau so wie von Nicht-Prominenten – für Wünsche erhalten. Und da das Internet heutzutage Informationsquelle Nummer Eins ist, ist es nicht verwunderlich, dass dabei kuriose Trends und Ideen entstehen, zu denen sich viele hinreißen lassen – das Internet bietet nun mal ein enormes Risiko für solche Behandlungswünsche. Daher ist es ungemein wichtig, Patienten sorgsam darauf hinzuweisen, dass manche Behandlungen nicht durchgeführt werden sollen. Wünsche wie ‚Krakenlippen‘, ‚Rippen herausschneiden‘ oder sich eine dritte Brust operieren zu wollen gibt es zwar weltweit, doch sind diese medizinisch komplett abzulehnen.“

Und Micaela Schäfer? Die scheint selbst nicht mehr hundertprozentig von ihrem Plan überzeugt zu sein. „Du hast aber viele Alltagsprobleme. Du findet ja kein Kleid mehr von der Stange und im Urlaub wirst du wie im Zoo beäugt“, so die 39-Jährige.